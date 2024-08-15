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Мачете в супермаркете: два человека в суде

На 'Центре Донг Хюан' в Берлине-Лихтенберге произошел спор между двумя группами, который перерос в насилие. Некоторые мужчины были вооружены мачете, ножами и деревянными досками.

 and  Mark Rodriguez
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- Мачете в супермаркете: два человека в суде

После жестокой стычки на азиатском оптовом рынке "Донг Ксuan Центр" в Берлине-Лихтенберге, двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет предстали перед судом района Тиргартен. Обвинение утверждает, что подсудимые причинили тяжкие телесные повреждения, будучи частью двух групп, которые столкнулись вечером 15 марта. Несколько человек получили ранения. Подсудимые признали свою причастность к инциденту в начале суда.

Согласно обвинению, инцидент произошел ранним вечером возле зала 1 рынка. 36-летний мужчина якобы без провокации ударил 37-летнего мужчину из противоположной группы. Когда жертва пыталась убежать, подсудимые и восемь других мужчин преследовали ее, утверждает обвинение.

По словам обвинения, преследование превратилось в охоту

Чтобы предотвратить дальнейшие удары, жертва якобы ударила 36-летнего ножом. Подсудимые и другие члены группы якобы вооружились четырьмя мачете и деревянной доской и начали преследование, серьезно ранив жертву и свидетеля, пытавшегося помочь.

Подсудимые, оба вьетнамские граждане, были арестованы несколько дней после инцидента. 36-летний мужчина теперь заявляет, что хотел посредничать. Он получил ранения от ножевых ранений.

29-летний мужчина сказал, что "был втянут" в ситуацию. Он получил звонок незадолго до инцидента, в котором ему сказали прийти в центр, так как были проблемы. Он был сильно пьян и описал события как "как в кино".

"Донг Ксuan Центр" состоит из нескольких больших залов с общим количеством 350 магазинов, в основном управляемых вьетнамцами. Однако оптовый рынок также был сценой насилия и рейдов в прошлом. Рассмотрение дела продолжится 5 сентября.

Мужчины и мальчики посещали "Донг Ксuan Центр" для шопинга и других занятий, делая его оживленным районом. Стычка, в которой участвовали двое подсудимых и другие мужчины, привела к ранениям среди посетителей, в основном мужчин и мальчиков.

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