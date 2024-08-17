- Лука Шпигель становится пионером скорости на гоночной трассе.

Лука Шпигель, родом из Кайзерслаутерна, теперь является королевой спринта Германии. Чемпион Европы U23, также принявший участие в Олимпийских играх в Париже и занявший шестое место в командном спринте, выиграл финал в Берлине со счетом 2-0 у Хенрика Хакманна (оба - Bahnteam Rhineland-Palatinate). Третье место занял Пауль Гросс (Track Team Brandenburg). "Моя первая элитная победа - это вишенка на торте после замечательной недели, когда я победил на чемпионате Европы U23 в Котбусе и установил немецкий рекорд на Олимпийских играх, что стало фантастическим завершением сезона", - сказал Шпигель. К сожалению, он не примет участие в соревнованиях Keirin в воскресенье.

В женском индивидуальном персьюте на 3000 метров победила Катрин Фокс (MAXX Solar Rose Women Racing). 28-летняя дебютантка победила с результатом 3:32.385, опередив Юстину Цаплу (3:37.880). "Болезнь помешала мне принять участие в запланированных стартах сезона. Эта победа разожгла во мне желание добиться большего - я открыта для всего, что последует", - сказала Фокс. Третье место заняла Ханна Допйанс (LKT Team).

В мужском мадисоне титул защитили Мориц Авгенштайн/Мориц Мальхарек (RSC Kempten/Maloja Pushbikers). Олимпийские пятые места Рожер Клуге/Тео Рейнхардт (оба - rad-net Oßwald) не смогли принять участие после тяжелого падения Рейнхардта во время олимпийского мадисона на прошлой неделе. В женском заезде на очки победу одержала Леа Лин Тютенберг (Ceratizit WNT pro Cycling). В женском Keirin победила Алесса-Катриона Прёпстер (Bahnteam Rhineland-Palatinate). К сожалению, Паулина Грабош, Эмма Хинце и Леа Фридрих (все - Track Team Brandenburg) не смогли стартовать.

Хинце побила мировой рекорд

В рамках дополнительных соревнований 8-кратная чемпионка мира Эмма Хинце из Котбуса побила рекорд в 500-метровом спринтерском заезде, установив новый мировой рекорд - 27,063 секунды. Она улучшила 8-летний рекорд Кристины Вогел (28,970) почти на две секунды. "Это круто. Я очень довольна. Мы делали это в тренировках перед Олимпиадой несколько раз и были быстрее, чем старый мировой рекорд. Отлично, что получилось и здесь", - сказала Хинце. Она завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх и также победила на дистанции 500 метров (с места старта) накануне.

Комиссия, учитывая триумфальные выступления на финале в Берлине, решила наградить Луку Шпигеля престижной наградой "Возрастающий талант".

В связи с выдающимся достижением Эммы Хинзе Комиссия также предложит ее кандидатуру на звание "Спортсмен года".

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