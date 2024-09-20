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Лука считает себя обиженным человеком.

 and  Ksenia Johnson
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Лука считает себя обиженным человеком.

Кomedian Лук Mockridge начал свой новый сольный комедийный тур в Вене с смесью извинений и упрямства. На открытии шоу он снова дистанцировался от своих спорных шуток о паралимпийских видах спорта, которые вызвали широкое осуждение и отмены выступлений. Одновременно с этим он выразил разочарование по поводу угроз и того, что извинения, по его мнению, уже не имеют значения.

Выступая перед около 500 человек в почти полном концертном зале в Вене, 35-летний Mockridge пошутил: "Это безумие, что мы полностью распроданы, несмотря на то, что меня называют худшим человеком на Земле". Выступление было встречено аплодисментами и без протестов.

Тур, омраченный отменами

Изначально тур "Веселые времена" должен был стартовать несколько дней назад в Северном Рейне-Вестфалии, но премьера и последующее шоу в Падерборне были отменены. Причиной стали фрагменты подкаста, в которых Mockridge и другие участники делали неуместные шутки о паралимпийских спортсменах, которые были осуждены как унизительные многими людьми.

Mockridge быстро извинился, но несколько концертов были отменены, и Sat.1 отменил planned new quiz show с его участием. Mockridge лишился своего немецкого менеджмента, и даже австрийское агентство объявило, что не будет с ним работать после этого тура.

Критика немецкой арт-смены

На дебюте своего нового сольного шоу Mockridge избегал потенциально чувствительных тем, таких как инвалидность, наводнения или война. Он рассказывал истории о взаимоотношениях своих родителей и о своем первом опыте, развлекая публику пианными музыкальными пародиями. Однако скандал всплыл ближе к концу вечера.

"Немецкая арт-сцена похожа на комнату, полную кнопок, с надписями 'Не трогать'", - прокомментировал Mockridge, защищая свою любовь к неприличным шуткам. Затем он бросил шутки вроде "Том Каулитц - самый высокооплачиваемый сиделка для пожилых людей в мире".

Публика в Вене показала Mockridge много поддержки. "Я, в общем-то, хороший человек, кроме тех случаев, когда я не такой", - заключил он. "Мы понимаем!" - крикнул кто-то из зала.

Несмотря на отмены и широкое осуждение, выступление комика Лук Mockridge во время своего сольного комедийного тура в Вене было встречено аплодисментами и без протестов. Mockridge, ссылаясь на спорное прошлое своих комедийных выступлений, пошутил о том, что его называют худшим человеком на Земле, подчеркивая сильную поддержку, которую он получил от публики.

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