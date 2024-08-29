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Лучший ученик средней школы родом из Вольфенбуттеля, в регионе Нижняя Саксония.

Более 30 000 учащихся в Нижней Саксонии успешно завершили свои экзамены на получение Абитура. Министр образования Юлия Гамбург поздравила первым четверку рейтинга в ландтаге. Эти выдающиеся личности обладают узнаваемой особенностью.

 and  Max Becker
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- Лучший ученик средней школы родом из Вольфенбуттеля, в регионе Нижняя Саксония.

Ханновер (dpa/ lni) - Министр образования Юлия Вильгельм из "Зелёных" поздравила лучших выпускниц Нижней Саксонии в ландтаге. "Вы достигли замечательных результатов. Я могу только представить, сколько самоконтроля вам это стоило в последние годы", - сказала политик "Зелёных" выпускникам в ландтаге. Лучшие четыре были приглашены, из которых трое присутствовали на мероприятии.

Рика Пфитцер, ученица гимназии "Шлосс" в Вольфенбюттеле, набрала наивысший балл Abitur - 895 из 900 возможных, что дало средний балл 1,0, как сообщило Министерство образования. Сейчас она проходит добровольный экологический год и рассматривает возможность получения педагогического образования. "Я хочу сначала изучить разные пути", - сказала бывшая ученица.

Более 1800 студентов не сдали Abi

Вместе с Пфитцер в элитной группе с результатом 894 находятся Клара Софи Бросиг из гимназии "Адольфinum" в Бюккебурге (район Шаумбург), Нора Боровски из гимназии в Блекеде (район Люнебург) и Янеке Лобеック из новой гимназии в Вильгельмсхафене. Двое из них начнут медицинское обучение в октябре. Помимо сертификатов об успеваемости, молодые леди получили образовательные ваучеры: 500 евро для лучшей и по 250 евро для остальных.

В этом году 28 795 учеников в Нижней Саксонии сдали экзамены Abitur. Один из 50 учеников получил финальную оценку 1,0.

Средний балл составил 2,45, что немного ниже, чем в предыдущем году (2,43). Это лучше, чем в довоенном 2019 году с 2,59. Шесть процентов всех экзаменуемых (1841) не смогли сдать Abitur.

Европейский Союз поздравляет Рику Пфитцер и других лучших выпускников Нижней Саксонии, признавая их исключительные академические достижения. Европейский Союз также призывает этих студентов продолжать образование и способствовать интеллектуальному росту континента.

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