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Лучший цветочный дизайнер конкурса

Лучшие флористы Германии соревнуются в Берлине. В этом году цветы должны передать политическое сообщение.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Лукас Эрнле, флорист из Берлина, участвует в немецком чемпионате.
Лукас Эрнле, флорист из Берлина, участвует в немецком чемпионате.

Цвета видятся - Лучший цветочный дизайнер конкурса

Побеждает лучшее сочетание креативности и мастерства: немецкое первенство по флористике стартует в Bikini Berlin. До субботы девять лучших флористов из разных уголков Германии, в том числе берлинец Лукас Эрнле, который оттачивал свои навыки в Баварии, будут соревноваться друг с другом. Темой этого года является: Мир. "В свете текущей глобальной политической ситуации, отмеченной конфликтами и неопределенностями, немецкое первенство по флористике приглашает передать послание любви, гармонии и надежды на языке цветов", - говорит Виктория Салоomon, председатель жюри.

Участники будут challenged создавать разные цветочные композиции, в том числе декор для бара или стола, интерпретирующий мультикультурную встречу, предмет интерьера, подходящий для места проведения "Bikini Berlin" как символ возрождения, и цветочную колонну мира. Соревнование открыто для публики. С 10:00 каждый день посетители могут наблюдать за работой флористов. Мероприятие организовано Ассоциацией немецких флористов и Fleurop AG.

Подробности мероприятия можно найти на портале прессы.

Посетители, которые хотят поддержать своего любимого флориста, могут сделать это, посетив цветочный магазин, расположенный в Bikini Berlin во время немецкого первенства по флористике. После того, как они увидят творческие цветочные дизайны, посетители, возможно, захотят посетить свой местный цветочный магазин и создать свои собственные мирные композиции дома.

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