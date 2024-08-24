Эпические места для вечеринок

Лучший городской центр для яркой ночной жизни, согласно оценке Time Out.

Солнце, серф и самба: Рио-де-Жанейро, Бразилия, в настоящее время считается столицей мира для вечеринок по версии последнего опроса Time Out среди любителей вечеринок. Его оживленная живая музыка, танцевальные залы и богемные бары уже давно покорили сердца многих весельчаков.

Рио получил высокие баллы за доступность, но город, который предлагает насыщенный вечеринками опыт без больших затрат, - это Манила, столица Филиппин. Ночные уличные рынки с едой - обязательное место для посещения, по словам экспертов по ночной жизни.

Европейской столицей вечеринок является Берлин, клубный центр Германии. На улице вновь проходят рейвы, как сообщает Time Out, и легендарный Бергайн обновил свою звуковую систему.

Обидчики вечеринок

Любители вечеринок могут отстаивать свои права, но вот несколько практик, которые многие destinations по всему миру хотели бы видеть в прошлом:

• Мельбурн устал от ваших электрических скутеров. Теперь аренда электрических скутеров запрещена в городе.• Аэропорты никогда не любили ножи, но недавно пара потерянных ножниц нарушила работу одного из самых загруженных аэропортов Японии. Будьте осторожны со своими инструментами, друзья.• Некоторые бары и рестораны в США запрещают вход молодым людям в возрасте до 20 лет. Пора отправляться в путь, свежелицые весельчаки.

Дизайнерские шедевры

Озера Швейцарии заполняются munitions 20-го века. Чиновники предлагают вознаграждение в размере $57,000 за самые инновационные решения по удалению этих вредных веществ.

Швейцарский Миллау-Вiaduct, самый высокий мост в Европе, - инженерное и дизайнерское чудо. Узнайте, как он изменил европейский пейзаж.

Тем не менее, самой сложной задачей, с которой многие из нас сталкиваются каждый день, является упаковка багажа в соответствии с авиационными правилами. Наши партнеры из CNN Underscored, гид по обзорам продуктов и рекомендациям, составили список лучших весов для багажа, чтобы помочь вам добиться точности в упаковке.

Встречи с животными

История Сфена, одной из знаменитой гей-пары пингвинов в Сиднее, тронула миллионы людей по всему миру. После смерти Сфена в возрасте 11 лет его партнер, Магия, выразил свою скорбь песней, заставив присоединиться к нему всю колонию.

Недавно в зоопарке в Нью-Джерси произошел странный инцидент, когда женщина попыталась погладить бенгальского тигра и чудом избежала травм. Посмотрите на драму здесь.

На этой неделе морские львы захватили пляж в Монтерее, Калифорния, вынудив власти закрыть территорию. Кстати, акулы собираются на популярном пляже для серфинга для детей, что приводит к использованию искусственного интеллекта для обеспечения безопасности купающихся.

В центре внимания: Кноксвилл, Теннесси

CNN Travel недавно назвал свои топ-10 городов, обязательных к посещению в 2024 году, и Кноксвилл, Теннесси, занял почетное девятое место.

Раньше называемый "неряшливым городом" в The Wall Street Journal, этот жемчужины Теннесси гордо демонстрирует свой неотполированный шарм и теперь набирает популярность как настоящий центр живой музыки.

Как рассадник звезд кантри-музыки, такого как Долли Партон, Кноксвилл также быстро завоевывает современную репутацию как центр живой музыки.

После того, как вы нагуляете аппетит, превосходная кухня города обещает настоящий праздник для чувств, от награжденного J.C. Holdway до Cruze Farm, известного своими лучшими в Юго-Восточной части США сливочными мороженым.

Сделайте шум

112-летняя статья о "Титанике" была найдена в шкафу.

Кто бы мог подумать, что весенняя уборка может быть так плодотворна?

Вот несколько табу, когда вы посещаете нудистский пляж.

Помните, одежда необязательна, но манеры - нет.

Фанаты One Direction Хари Стайлса столкнулись с проблемами в своем селе.

Вот как они справились с этим.

Кто действительно держит Святой Грааль?

Присоединяйтесь к дискуссии и отдайте свой голос.

В свете славы Рио как места для вечеринок многие путешественники теперь интересуются новостями о других местах для вечеринок. Берлин, клубный центр Германии, вновь увидел возвращение уличных рейвов и клуб Бергайн обновил свою звуковую систему, как сообщает Time Out.

Для тех, кто хочет исследовать за пределами вечеринок, Швейцария предлагает уникальную задачу: чиновники предлагают вознаграждение за самые инновационные решения по удалению munitions 20-го века из своих озер, представляющих собой экологическую проблему.

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