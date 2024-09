Лучший брейкер мира присвоен олимпийской звездой Райгуном

37-летняя спортсменка закрепила лидерство в последнем женском рейтинге, представленном Всемирной федерацией танцевального спорта (WDSF), организации, ответственной за управление брейкингом и другими танцевальными видами спорта.

Выступления Рэйгюн во время олимпийских встреч против брейкеров из США, Франции и Литвы в августе не принесли ей очков, что привело к поражениям 0-18 во всех раундах.

Тем не менее, Рэйгюн завоевала золотую медаль на 2023 году WDSF Океания Чемпионат, заработав 1000 рейтинговых очков и поднявшись на первое место, разделив его с японской B-Girl Рико. Победа Рэйгюн на чемпионате Океании также гарантировала ей место в Париже.

Интересно, что ни один из олимпийских B-Girl медалистов не входит в топ-10. Японка Ами, литовка Никка и китаянка 671 стали соответственно золотым, серебряным и бронзовым медалистами.

Во вторник WDSF уточнила, что их рейтинги обновляются на основе четырех лучших выступлений каждого спортсмена за последние 12 месяцев. Очки, набранные на этих соревнованиях, действительны в течение 52 недель, начиная со дня проведения события.

WDSF также подтвердила, что Олимпийские квалификационные соревнования в Шанхае и Будапеште, а также игры в Париже не повлияли на список рейтинга из-за ограниченных квот спортсменов. Кроме того, они признали, что события, обычно дающие рейтинговые очки, были приостановлены, чтобы позволить спортсменам сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде.

“В соответствии с системой олимпийской квалификации, рейтинговые соревнования специально не проводились между 31 декабря 2023 года и Олимпиадой в Париже 2024 года. Это стратегическое планирование позволило спортсменам полностью сосредоточиться на последней фазе своей олимпийской квалификации без дополнительного давления от дополнительных рейтинговых соревнований.

“К концу игр в Париже многие результаты рейтинга стали недействительными, что привело к нынешней ситуации, когда у многих спортсменов только одно выступление входит в их рейтинг”.

WDSF предложила, чтобы текущие рейтинги оценивались в сочетании с болееRecent results, and they would evolve when the next batch of 12-month points expired and the Breaking for Gold World Series was held in Shanghai in October.

Рэйгюн привлекла внимание своим необычным выступлением на Олимпиаде, надев зеленый и золотой костюм Австралии и продемонстрировав необычные движения, такие как прыжок кенгуру, сальто назад и различные конвульсии тела, лежа или ползая на полу.

Она подверглась критике в социальных сетях за свою выступление, с одним пользователем, ранее известным как Twitter X, назвав ее выступление "hilariously ridiculous", а другой усомнился в ее квалификации на этом этапе.

Знаменитости также прокомментировали это, с певицей Адель, задающейся вопросом, не является ли это "шуткой" во время своего шоу в Мюнхене, и актрисой Рэйчел Дрэч, имитирующей некоторые движения на "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Рэйгюн, университетский лектор, позже извинилась перед сообществом брейкинга за обратную связь, вызванную ее выступлением, но получила защиту от некоторых в этом виде спорта.

“Все дело в оригинальности и представлении чего-то нового, представляющего вашу страну или регион”, - заявил Мартин Гилиан, главный судья брейкинга на Олимпиаде.

“Она представила уникальные движения, которые, возможно, показались кому-то смешными или развлекательными, но для нас она просто представляла брейкинг и хип-хоп. Она пыталась быть оригинальной и представить что-то новое. С нашей точки зрения, ничего не было действительно сюрпризом”.

Рэйгюн описала реакцию в социальных сетях как "разрушительную", но осталась позитивной по отношению ко всей ситуации.

“Я полностью осознавала, что проиграю и что люди не поймут моего стиля или подхода”, - объяснила она в интервью австралийскому текущему шоу The Project. “Вероятность была против меня, это точно”.

“Я бы предпочла сосредоточиться на положительных отзывах и радости, которую я принесла людям, а не зацикливаться на негативе”, - добавила она. “Речь идет о выходе на сцену, наслаждаться собой и давать все, что в вас есть, несмотря на неудачи”.

Брейкинг дебютировал на Олимпийских играх в Париже 2024 года, но не будет включен в Лос-Анджелес в 2028 году.

В этом отчете также приняли участие Джордж Рамси из CNN и Кэтрин Ничоллс.

Читайте также: