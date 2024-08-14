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Ложное наследство миллиардера признается в лжи о Шании Гейс.

Его судят за якобы ложные утверждения о сексе с телезвездой. Он заявляет, что не помнит, почему выдумал историю.

 and  Viktoriya Miller
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- Ложное наследство миллиардера признается в лжи о Шании Гейс.

На суде над мужчиной, обвиняемым в fabrication романа с телезвездой Шанией Гейсс (20), адвокат подзащитного признал вину. "Никогда не было намерения навредить госпоже Гейсс каким-либо образом", - сказал он в районном суде в Хайльбронне. Его клиент не смог объяснить сегодня, как пришла в голову идея публиковать поддельные чат-логи. "Было просто безрассудно", - добавил адвокат.

24-летний мужчина обвиняется в клевете. Гейсс не захотела сделать заявление до суда, и она, а также другие члены семьи не присутствовали в суде.

Мужчину обвиняют в publication поддельного чат-лога в своем Instagram-аккаунте с около 500 000 подписчиков, в котором утверждалось, что он занимался сексом с Гейсс в клубе в Кицбюэле. Он знал, что никакой встречи между ними не было, не говоря уже о сексуальных действиях, сказал прокурор, назвав это "сетью лжи".

Кроме того, якобы он отправлял поддельные чат-сообщения в два СМИ, которые оба сообщили об якобы сексуальном свидании.

Адвокат сказал, что подзащитный представляет себя наследником миллиардера, живущим роскошной жизнью в Instagram. На самом деле, у него лишь скромный доход и нет активов, и он может даже иметь долги.

Семья Гейсс стала знаменитой благодаря телешоу "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", которое показывает их жизнь в мире роскоши с 2011 года. Шания Гейсс - младшая дочь Роберта и Кармен Гейсс и у нее есть старшая сестра Давина. Семья родом из Кёльна, но живет в княжестве Монако.

Адвокат подзащитного признал, что публикация поддельных чат-логов была ложью. В попытке объяснить действия своего клиента, адвокат признал, что идея была безрассудной.

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