Лотар Маттхаус завершает тренерский срок из-за критики родителей.

Лотар Matthäus, известный своими телевизионными экспертными комментариями, также тренировал юношескую команду ТСВ Грюнвальд. Однако теперь это в прошлом. Легенда футбола принял решение уйти из-за постоянных жалоб родителей юных игроков.

В сущности, эти родители часто звонили Matthäus и критиковали его методы тренировок. Они жаловались на то, что их дети не получают достаточно времени на поле, и указывали на то, что, по их мнению, он делает не так. В конце концов, постоянный поток критики стал слишком обременительным для Matthäus, и он принял решение уйти из юношеского сектора ТСВ Грюнвальд. Он объявил об этом решении в воскресенье вечером в программе "Sky 90 - футбольный дебат".

Matthäus поделился своими мыслями, сказав: "Дети сами вызвали меньше проблем, чем их родители". Он добавил: "Я целый день проводил на телефоне, слушая, что я делаю не так. Каждый родитель думал, что его ребенок не играет достаточно. Может быть, кто-то другой справился бы лучше". Несмотря на свой богатый опыт, включающий 150 международных матчей и капитанство сборной Германии в победе на чемпионате мира 1990 года, Matthäus не был застрахован от критики.

Как сообщает мюнхенская газета "tz", Matthäus также объявил о конце своей карьеры тренера. Он заключил: "Это было успешное время".

Он возглавлял команду, в том числе своего собственного сына, почти два года. Сначала он был энтузиастом своей роли, сказав: "Я хочу самого лучшего для этих мальчиков, чтобы они получали удовольствие и, возможно, росли как игроки". Matthäus тренировал юных футболистов два или три раза в неделю. Его цель состояла в том, чтобы познакомить детей с этим видом спорта, научить их командной работе и принятию поражения.

Его решение стать тренером было скорее формальностью. "В прошлом году был хороший тренер, но он не мог продолжать из-за ограничения времени", - объяснил Matthäus. "Поскольку я уже был там, я подумал, почему бы не надеть тренерские штаны и не попробовать".

Лотар Matthäus, несмотря на успешную тренерскую карьеру в юношеской команде ТСВ Грюнвальд, принял решение уйти из-за частых критики со стороны родителей. Во время своей тренерской карьеры он часто сталкивался с звонками родителей, которые были недовольны временем игры их детей и методами тренировок.

Оглядываясь на свою тренерскую карьеру, Matthäus упомянул в интервью, что постоянная критика родителей была одной из основных причин его решения уйти из юношеского сектора ТСВ Грюнвальд.

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