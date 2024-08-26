Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЛотар Маттхаус

Лотар Маттхаус завершает тренерский срок из-за критики родителей.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

Лотар Маттхаус завершает тренерский срок из-за критики родителей.

Лотар Matthäus, известный своими телевизионными экспертными комментариями, также тренировал юношескую команду ТСВ Грюнвальд. Однако теперь это в прошлом. Легенда футбола принял решение уйти из-за постоянных жалоб родителей юных игроков.

В сущности, эти родители часто звонили Matthäus и критиковали его методы тренировок. Они жаловались на то, что их дети не получают достаточно времени на поле, и указывали на то, что, по их мнению, он делает не так. В конце концов, постоянный поток критики стал слишком обременительным для Matthäus, и он принял решение уйти из юношеского сектора ТСВ Грюнвальд. Он объявил об этом решении в воскресенье вечером в программе "Sky 90 - футбольный дебат".

Matthäus поделился своими мыслями, сказав: "Дети сами вызвали меньше проблем, чем их родители". Он добавил: "Я целый день проводил на телефоне, слушая, что я делаю не так. Каждый родитель думал, что его ребенок не играет достаточно. Может быть, кто-то другой справился бы лучше". Несмотря на свой богатый опыт, включающий 150 международных матчей и капитанство сборной Германии в победе на чемпионате мира 1990 года, Matthäus не был застрахован от критики.

Как сообщает мюнхенская газета "tz", Matthäus также объявил о конце своей карьеры тренера. Он заключил: "Это было успешное время".

Он возглавлял команду, в том числе своего собственного сына, почти два года. Сначала он был энтузиастом своей роли, сказав: "Я хочу самого лучшего для этих мальчиков, чтобы они получали удовольствие и, возможно, росли как игроки". Matthäus тренировал юных футболистов два или три раза в неделю. Его цель состояла в том, чтобы познакомить детей с этим видом спорта, научить их командной работе и принятию поражения.

Его решение стать тренером было скорее формальностью. "В прошлом году был хороший тренер, но он не мог продолжать из-за ограничения времени", - объяснил Matthäus. "Поскольку я уже был там, я подумал, почему бы не надеть тренерские штаны и не попробовать".

Лотар Matthäus, несмотря на успешную тренерскую карьеру в юношеской команде ТСВ Грюнвальд, принял решение уйти из-за частых критики со стороны родителей. Во время своей тренерской карьеры он часто сталкивался с звонками родителей, которые были недовольны временем игры их детей и методами тренировок.

Оглядываясь на свою тренерскую карьеру, Matthäus упомянул в интервью, что постоянная критика родителей была одной из основных причин его решения уйти из юношеского сектора ТСВ Грюнвальд.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительно, но Джуль Нимейер вызывает волны на Открытом чемпионате США.
Спорт

Удивительно, но Джуль Нимейер вызывает волны на Открытом чемпионате США.

Удивительно, но Джуль Нимейер вызывает волны на Открытом чемпионате США. Воодушевленная Юле Нiemeier начинает US Open триумфом, обыграв украинку Даяну Ястремскую, полуфиналистку Australian Open, со счетом 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 в напряженном матче. Благодаря этой победе, она второй раз с 2022 года пробивается во второй раунд последнего в году турнира

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности
Спорт

Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности

Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности Молодой талант Пол Вanner блистает в дебютном матче за 1. FC Хайденхайм в Бундеслиге. Футбольные гиганты Бавария Мюнхен пристально следят за прогрессом 18-летнего игрока. В настоящее время Вanner полностью сосредоточен на своем спортивном росте. Глаза сияют, Вanner стоит

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Зверев победил в домашнем противостоянии во время US Open
Спорт

Зверев победил в домашнем противостоянии во время US Open

На своей первой игре в Открытом чемпионате США Александр Зверев столкнулся с трудностями, которых не ожидал. Как чемпион, он еще не показал своего лучшего в матчах с своим олимпийским партнером.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно