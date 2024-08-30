- Лори Андерсон вспоминает влиятельную американскую фигуру в авиации через свой музыкальный альбом.

Определение Лаури Андерсон как просто музыканта умаляет ее истинный талант. Она гораздо больше, чем это простая категория. Родившаяся в 1947 году в крошечном городке в Иллинойсе, этот художник является редким явлением, известным как "многосторонний талант": она поет, создает уникальные, самодельные скрипки, создает провокационные перформансы в мире искусства и идеально вписывается как в литературные, так и в кинопространства. Этот награжденный художник, получивший признание в различных областях, является захватывающим рассказчиком.

Она снова демонстрирует это на своем последнем альбоме "Амелия", выпущенном сегодня. Этот концептуальный альбом, состоящий из 22 рассказов, рассказывает историю американского авиационного пионера Амелии Эрхарт и ее последнего путешествия. В 1937 году, через пять лет после исторического перелета через Атлантику, она стремилась к новому достижению: стать первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по экватору. 21 мая 1937 года она начала свою пионерскую экспедицию, но через шесть недель исчезла во время своего последнего взлета с Новой Гвинеи.

Не для слабонервных

Андерсон передает отчаяние этого одностороннего путешествия в почти двух дюжинах коротких зарисовок: звуковые коллажи, музыкальные последовательности, мелодии и звуковые клипы, погружаясь в эмоции и мысли Эрхарт во время своего 87-летнего полета. Это не для слабонервных, ни музыкально, ни тематически. Скудно аранжированные треки несут в себе грустное ожидание, которое просачивается в оптимистичные названия с почти классическими мелодическими арками, такими как "Бразилия", "Индия и вниз до Австралии" и "Дорога в Мандалай".

Ее наиболее убедительное изображение неудавшегося рекордного полета представлено в треке "Сломанные хронометры" - внутреннем монологе Эрхарт, где она сталкивается со своими физическими слабостями и мрачными шансами на успешную посадку, неоднократно пытаясь подавить отрицательные мысли строгим "Стоп!".

"исчезла без следа"

Возможно, это было похоже, когда Эрхарт исчезла над Тихим океаном в 8:40 утра 2 июля, отправив последнее радиосообщение. Вскоре после этого правительство США инициировало масштабную поисковую операцию, в которой приняли участие 64 самолета и 8 военных кораблей, прочесывавших более 400 000 квадратных миль Тихого океана в течение двух недель, прежде чем объявить ее "пропавшей без вести, предположительно погибшей".

Те, кто погружается в это грандиозное аудиодраматическое представление, созданное с помощью музыкантов, таких как Роб Мус, Марк Рибот или чешский оркестр Filharmonie Brno, могут с трудом поверить, что Лаури Андерсон когда-то блистала в мейнстриме: в 1981 году ее гармоничный звуковой эксперимент "О Супермен" стал хитом в Великобритании.

Искусственный дуэт

Тем не менее, расцвет Андерсон пришелся на середину 1990-х годов, когда она и ее близкий друг и позже муж Лу Рид сформировали могущественный художественный дуэт, подобный Джону Леннону и Йоко Оно. До смерти Рида в 2013 году они продолжали взрывать художественную сцену Нью-Йорка неожиданными разработками.

Несмотря на свой преклонный возраст, художник с узнаваемой прической в виде ежика остается активным и многогранным: в 2015 году она сняла фильм "Сердце собаки"; в 2016 году она была приглашена служить в жюри Венецианского международного кинофестиваля; в 2018 году она получила Grammy за сотрудничество с квартетом Кронос; и в 2020 году она была принята в Американскую академию искусств и литературы.

Выход ее последнего альбома "Амелия" служит свидетельством долговечного таланта Лаури Андерсон. Этот альбом, посвященный последнему путешествию Амелии Эрхарт, демонстрирует способность Андерсон передавать сложные эмоции через свой уникальный музыкальный стиль.

Выход альбома знаменует еще один рубеж в блистательной карьере Андерсон, еще больше закрепляя за ней статус многостороннего художника, который продолжает очаровывать аудиторию на различных платформах.

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