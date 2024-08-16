Лора Людвиг на грани окончания карьеры.

После объявления об уходе после разочаровывающих Олимпийских игр в Париже Лауре Людвиг также пришлось рано покинуть последний ЕМ: олимпийская чемпионка Рио в пляжном волейболе выбыла в 1/8 финала вместе со своей партнершей Луизой Липпманн. Людвиг осталось всего два выступления.

Лаура Людвиг, олимпийская чемпионка Рио, покинула сцену ЕМ поражением. Рожденная в Гамбурге, она проиграла со своей партнершей Луизой Липпманн двум vecesным европейским чемпионам Тине Граудине/Анастасии Самоиловой из Латвии со счетом 0:2 (12:21, 18:21) в 1/8 финала. В прошлом году немецкий дуэт по пляжному волейболу завоевал бронзу, но для Людвиг на этот раз в Арнеме уже все закончилось.

Людвиг, которая завершит свою карьеру после этого сезона, дебютировала на ЕМ 20 лет назад. С тех пор она завоевала десять медалей на континентальных чемпионатах, четыре из которых были золотыми. В рамках своего прощального тура 38-летней спортсменке предстоит выступить на турнире Elite16 в Гамбурге (21-25 августа) и на немецких чемпионатах в Тиминдорфер-Штраnde (29 августа - 1 сентября).

Мюллер и Тилльманн вышли в четвертьфинал

В отличие от этого, немецкие чемпионы Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн легко прошли в четвертьфинал. Бронзовые призёры чемпионата мира 2022 года обыграли польский дуэт Ягода Сливка и Александра Вахович со счетом 2:0 (21:15, 21:14) в 1/8 финала, не проиграв ни одного сета на турнире. В 1/4 финала пара встретится с победителями матча Людвиг/Липпманн. Латышки Граудина/Самоилова ранее вывели Мюллер/Тилльманн из 1/8 финала на Олимпийских играх в Париже на прошлой неделе.

Маргарета Козуч, предыдущая партнерша Людвиг, также завершила свой путь на ЕМ. 37-летняя спортсменка проиграла с Сарой Шнайдер швейцарскому дуету Эсме Бобнер/Зое Верж-Депре со счетом 1:2 (21:17, 16:21, 9:15). Олимпийские серебряные медалисты Нильс Эллерс и Клеменс Виклер сыграют свой матч 1/8 финала позже вечером.

Спортсменам, извлеченным из текста:

Лаура Людвиг, олимпийская чемпионка Рио в пляжном волейболе, примет участие в турнире Elite16 в Гамбурге в рамках своего прощального тура.

Немецкий дуэт по пляжному волейболу Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн, бронзовые призёры чемпионата мира 2022 года, легко прошли в четвертьфинал ЕМ.

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