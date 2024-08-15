Лондонская полиция получает жалкого свидетеля

Уровень преступности в Лондоне выше, чем в других частях Англии. Надзорный орган видит значительный потенциал для улучшения в работе полиции в городе. Он приписывает достаточно эффективную работу Скотланд-Ярду только в одной области: использовании полномочий, таких как остановка и обыск, и справедливом и уважительном общении с общественностью.

Полиция Metropolitana не справляется со своими задачами во многих областях, согласно отчету HMICFR (Ее Величества инспекции полиции и пожарной охраны). Из восьми оцененных областей надзорный орган дал Полиции Metropolitana достаточную оценку только в одной: использовании полномочий и справедливом и уважительном общении с общественностью.

С другой стороны, надзорный орган видит потенциал для улучшения в областях, таких как предупреждение преступлений, защита уязвимых людей и руководство и управление полицией. Он даже оценил расследование преступлений Скотланд-Ярдом и контроль над известными правонарушителями как неудовлетворительные. Он выделил недостатки в контроле над опасными сексуальными преступниками, недостаточную подготовку офицеров и слишком много объявленных заранее ограничений.

Оценка надзорного органа также была низкой в борьбе с детской онлайн-порнографией, с прекращением расследований в 60% случаев. Полиция объяснила это высокое число общим большим количеством случаев. Надзорный орган рекомендовал полиции срочно пересмотреть свой подход в обеих областях. Неопытность многих офицеров также негативно влияет на расследование преступлений.

"Уникальные вызовы"

Даже в сложных случаях развертываются офицеры с только базовой следственной подготовкой. "У меня серьезные опасения по поводу текущего подхода полиции к расследованию преступлений и обращению с правонарушителями и подозреваемыми", - сказал ответственный инспектор Ли Фреймэн в заявлении.

Он подчеркнул, что "уникальные вызовы", вызванные более высоким уровнем преступности, чем в остальной стране, и дополнительными задачами, такими как королевские мероприятия, не должны быть недооценены. Однако efforts по улучшению результатов для жертв преступлений пока не были достаточными. Полиция Metropolitana заявила, что серьезно задумается над результатами отчета.

Комиссия, будучи HMICFR, выявила многочисленные области, в которых Полиции Metropolitane необходимо улучшиться, такие как предупреждение преступлений и защита уязвимых людей. Расследование преступлений и контроль над известными правонарушителями Полицией Metropolitаной были оценены как неудовлетворительные Комиссией.

В свете этих критики Комиссия рекомендовала полиции срочно пересмотреть свой подход в обеих областях, признавая уникальные вызовы, вызванные более высоким уровнем преступности и дополнительными задачами.

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