- Лондонская полиция хорошо подготовлена к концерту Тейлор Свифт.

Лондонская Metropolitan Police заявила, что они хорошо подготовлены к концертам американской суперзвезды Тейлор Свифт. В Вене несколько из ее шоу были отменены на прошлой неделе из-за угрозы терроризма, но она готовится выйти на сцену в Лондоне tonight. Всего запланировано пять концертов на стадионе Уэмбли в ближайшие дни.

"Уэмбли будет hosts series of concerts starting this Thursday evening, and we're looking forward to welcoming thousands of people to the capital," said Commander Lou Puddefoot of the Metropolitan Police.

Видимое присутствие полиции ожидается

В последние месяцы они тесно сотрудничали со стадионом, организаторами мероприятий и другими партнерами, чтобы гарантировать, что все посетители получат безопасный и приятный опыт. "Мы хорошо подготовлены к этому событию."

Общественность может ожидать увидеть полицейских и сотрудников безопасности, как заявили следователи. Даже днем ​​многие люди уже направлялись на концерт через метро, некоторые в фанатских футболках, браслетах дружбы или блестящих аксессуарах.

Подозреваемые в Австрии под стражей

В Австрии три шоу поп-звезды были отменены из-за подозрений в планировании террористической атаки исламистами. 19-летний главный подозреваемый уже опроверг обвинения. Двое других молодых людей также находятся под стражей.

Свифт также сыграла несколько концертов в Германии в рамках своего "Eras Tour". Ее последний концерт в Европе, на данный момент, запланирован на вторник в Лондоне. Турне продолжится в США и Канаде осенью.

