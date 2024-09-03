- Лондон стремится к сотрудничеству с производителями телефонов для борьбы с кражей мобильных телефонов.

После резкого роста краж мобильных устройств на улицах Великобритании правительство Великобритании в сотрудничестве с отраслью высоких технологий работает над усилением безопасности. По данным переписи преступлений Англии и Уэльса, примерно 78 000 человек в Великобритании стали жертвами краж мобильных телефонов или сумок с апреля 2023 года по март 2024 года. Это представляет собой поразительное увеличение на 150% по сравнению с предыдущим годом. Многие эксперты связывают эту тенденцию с растущим спросом на подержанные смартфоны.

В Лондоне Министерство внутренних дел организовало встречу с технологическими компаниями и производителями, чтобы обсудить потенциальные решения для борьбы с этими "грабь и беги" инцидентами. Одной из потенциальных стратегий является более широкое внедрение "выключателей", которые могут мгновенно деактивировать смартфоны после кражи.

В среднем, таких инцидентов происходило около 200 в день в Англии и Уэльсе. В более чем одной трети (примерно 36%) из них основной целью была мобильная связь. К сожалению, эти дела редко заканчиваются судебным преследованием, и более 80% расследований не продвигаются дальше начальной стадии с идентификацией подозреваемого.

Министр внутренних дел Дайана Джонсон выразила озабоченность этими статистическими данными. Она заявила: "Провайдеры мобильной связи должны обеспечить быструю, простую и постоянную блокировку украденных телефонов, а не их перепродажу на вторичном рынке". Джонсон также заявила: "Если мы сотрудничаем, правительство, технологические компании и правоохранительные органы могут нарушить финансовую схему телефонных воров и банд на мотоциклах, которые получают от этого свой основной доход".

Правительство Великобритании призывает потребителей нести ответственность в этом вопросе, призывая людей держать свои устройства в безопасности и использовать доступные функции безопасности, такие как "найти мой телефон". Для борьбы с этой проблемой также призывают технологические компании облегчить потребителям сообщение и блокировку украденных устройств, что снизит спрос на подержанные украденные телефоны на вторичном рынке.

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