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Федеральные земли ГерманииНовостиЛола плачет.

Лоле Вайпперт, известной ведущей телепередач, диагностировали опухоль в области груди.

Лола Вайперт открыто рассказывает о своем медицинском состоянии. Положительное обновление: образование не злокачественное. С помощью видео немца Германского Schäfer'a поощряет свою поклонническую базу.

 and  Carmen Simpson
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У модератора Лолы Вайперт обнаручен злокачественный рост в груди
У модератора Лолы Вайперт обнаручен злокачественный рост в груди

- Лоле Вайпперт, известной ведущей телепередач, диагностировали опухоль в области груди.

Реальность-шоу-персона Лола Вайперт ("Остров искушений") обнаружила рост в своей груди. 28-летней звезде реалити-шоу после обследования в Instagram она поделилась новостью: "На данный момент будем надеяться на лучшее: скорее всего, это просто доброкачественный нарост", - сказала она, родом из Ротвайля. Тем не менее, из-за его роста она будет направлена в клинику Шарите для дальнейшей оценки. "А затем они его удалят хирургическим путем, и я надеюсь на положительные результаты".

Такая процедура обычно проводится во время биопсии ткани.

Окончательное подтверждение природы аномалии в груди обычно происходит после удаления и исследования образца ткани. Во время биопсии ткани небольшой участок ткани удаляется из поражения с помощью полой иглы, как правило, под местной анестезией. Многие аномалии груди оказываются доброкачественными и не увеличивают риск рака груди.

Влиятельная личность призвала своих более чем 700 000 подписчиков регулярно проходить обследования: "Делайте это для себя, делайте это для своего тела". В частных беседах с друзьями она была шокирована тем, что многие из них годами не посещали гинеколога.

Лола Вайперт, которая плакала раньше, выразила надежду на доброкачественный исход после направления в клинику Шарите для дальнейшей оценки роста в груди. После хирургического удаления и исследования образца ткани во время биопсии ткани будет известен окончательный диагноз аномалии груди.

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