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"Лол" Специальный Хэллоуин с братьями Каулицами и Сашей

Комедийный сериал 'LOL: Последний смеется' выйдет в особом выпуске к Хэллоуину на Amazon Prime в октябре с участием восьми звёзд, в том числе нескольких вернувшихся участников.

 and  Grigoriy Williams
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Восемь команд сражаются в группы по четыре для победы 'LOL'.
Восемь команд сражаются в группы по четыре для победы 'LOL'.

- "Лол" Специальный Хэллоуин с братьями Каулицами и Сашей

Билл и Том Каулитц входят в число звезд хэллоуинского спецвыпуска комедийного сериала "LOL" на Amazon Prime. Близнецы группы Tokio Hotel соревнуются в 'Вызове без смеха' в октябре. Звезды соревнуются в командах, а не индивидуально. Как сообщает сервис потокового вещания, к ним присоединяются комики Мирья Боес и Торстен Штретер, актриса Палина Ройински и комик Олаф Шуберт, а также актриса Анетт Фриер и певица Саша. Три эпизода хэллоуинского спецвыпуска снова будут вести Майкл Булли Хербиг.

Под темой "Допускаются страхи - без смеха", спецвыпуск, помимо правила, что звезды соревнуются парами, проходит как обычные сезоны сериала. В "LOL: Последний смеющийся Хэллоуин" участники пытаются рассмешить другие команды в течение трех часов в хэллоуинской обстановке. Если участник смеется дважды, он выбывает. Последний, кто смеется, выигрывает €50,000 для благотворительной цели.

Несколько возвращающихся звезд

В спецвыпуске "LOL" также принимают участие несколько возвращающихся звезд: помимо братьев Каулитц и Саши, все остальные звезды появились в предыдущих эпизодах пяти сезонов шоу.

"LOL: Последний смеющийся" является одним из самых успешных комедийных форматов в Германии. Он выиграл немецкую премию "Комедия" и немецкую телевизионную премию, а также был номинирован на международный Эмми.

Звезды, в том числе Саша и братья Каулитц, имеют предыдущий опыт в "LOL" как несколько возвращающихся звезд. Во время "LOL: Последний смеющийся Хэллоуин спецвыпуска" звезды пытаются рассмешить друг друга, следуя теме "Допускаются страхи - без смеха".

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