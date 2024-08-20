- Лохан выражает благодарность Джейми Ли Кертису за опыт съемок.

Линдси Лохан, известная американская актриса, выразила благодарность съемочной группе и своей партнерше по фильму Джейми Ли Кёртис за незабываемый опыт во время последней недели съемок комедийного сиквела "Фрики Фрайди 2". В Instagram, 38-летняя Лохан поделилась: "Я чувствую себя эмоционально удовлетворенной". 65-летняя Кёртис ежедневно приносила радость на съемочную площадку, делая "Фрики Фрайди 2" по-настоящему уникальным.

На прошлой неделе Кёртис ответила взаимностью, назвав Лохан своей "кинозвездной дочерью". Вторая часть "Фрики Фрайди - Счастливый день сумасшествия" выйдет в кинотеатрах в 2025 году.

В 2003 году Disney представил Кёртис в роли Тэсс Коулман, психотерапевта, у которой сложные отношения с дочерью Анной (Лохан). После употребления магических печенюшек они меняются телами и пытаются приспособиться к жизни друг друга. "Фрики Фрайди" - это экранизация романа Мэри Роджерс 1972 года.

Режиссером сиквела стала канадка Ниша Гантра ("Вечерний шоу"). К Лохан и Кёртис присоединились оригинальные актеры, такие как Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей и Розалинд Чао.

Моя подруга Линдси Лохан и я вспоминали наше общее переживание в фильме "Фрики Фрайди", чувствуя благодарность за возможность работать вместе снова. На вечеринке по окончании съемок Кёртис подняла тост за Лохан, назвав ее "дочерью кинозвезд".

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