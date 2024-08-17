- Локарнский кинофестиваль отмечает автономию женщин в процессе принятия решений.

Женщины-режиссеры блистают на кинофестивале в Локарно

Самую высокую награду, Золотого Леопарда, на кинофестивале в Локарно получила "Акипле̇с̌а" ("Токсичный"), латышский художественный фильм Сауле̇ Блиувайте̇. Этот фильм, как и многие другие главные награды, достались фильмам с женскими режиссёрами и центральными персонажами.

Фильм-победитель

"Токсичный" - фильм, который исследует жизни двух подростков на пороге взросления, сильно подверженных давлению нереалистичных стандартов красоты. Это первый полнометражный фильм Сауле̇ Блиувайте̇, который способствует цели Локарно по продвижению молодых, непроведенных талантов.

Вторая по значимости награда, Специальный приз жюри, также была присуждена молодой женщине-режиссёру: Курдвин Айуб, родившейся в Ираке в 1990 году и проживающей в Австрии, за свой художественный фильм "Монд". В этом фильме снова в центре внимания молодые женщины, в котором представлена австрийская спортсменка и четыре дочери богатого jordанского семейства, обучаемые венайской женщиной. Триллероподобный драматический фильм критически исследует различные общественные представления о женщинах.

Леопард за лучшую режиссуру получил Лауринас Бэреи̇с̌а, родившийся в 1988 году, еще один литовский режиссер, как Сауле̇ Блиувайте̇. В своем фильме "Сесес" ("Сухая тоска") он подчеркивает освобождение двух молодых матерей от мужского доминирования.

Эмпауэрмент женщин

Эти награды можно интерпретировать как заявление о поддержке женского эмпауэрмента от жюри, возглавляемого австрийским режиссером Жессикой Хауснер ("Лурдес"). Эта тема также присутствует в основной конкурсной программе, где многие фильмы сосредоточены на жизни женщин в современном мире.

Кроме того, восемь из 17 фильмов, показанных в основной конкурсной программе, были сняты женщинами, почти половина конкурсных фильмов несет женский отпечаток. Таким образом, решение жюри полностью оправдано.

Однако приятным сюрпризом стали гендерно-нейтральные актёрские награды. Четверка главных актёров "Сесес", Гелмине̇ Глемжайте̇, Агне̇ Кактайте̇, Гедириус Кяля и Паулюс Маркевичюс, получили Леопарда за лучшую актёрскую игру. Вторая награда досталась южнокорейской актрисе Ким Минхи, которая воплощает главную роль, художника и профессора университета, в "Am Bach", снятом её всемирно признанным соотечественником Хон Сансу.

Немецкие актёры остаются без главных наград

Что касается актёрских работ, то было много достойных внимания. Мален Эггерт, немецкая актриса, считавшаяся фавориткой, дала захватывающее исполнение в камерной пьесе "Дер Шпатц им Камин" (Швейцария).

Не менее впечатляющей была 16-летняя немецкая актриса Хелена Зенгель ("Системшпрегер") в приключенческом фильме "Трансамазониа". Лаура Вайсмахер, каталонская актриса, также заслужила награду за свою роль перегруженной молодой матери в испанском психологическом драме "Сальве Мария".

К сожалению, немецким кинематографистам не удалось получить главную награду в основной конкурсной программе. Однако они уехали с признанием. В экспериментальном конкурсе "Парди ди домини" ("Леопарды завтрашнего дня") серебряный Леопард был присужден короткометражному фильму "Гимн чуме" ("Гимн чуме") парижской российской арт-группы "Атак51", софинансированной немецкими и российскими продюсерами. За двенадцать минут искусство празднуется как мощная политическая сила.

Немецкий режиссер Вилли Ханс получил особое упоминание за свой дебютный полнометражный фильм "Дер Флек" (Германия/Швейцария) в конкурсе "Цинеасти ди пресенте" ("Фильммейкеры настоящего"). Это было частью инициативы "Зеленый Леопард", которая чествует фильмы во всех конкурсах и разделах, способствуя экологической осведомленности. Фильм исследует поэтическое соотношение между людьми и природой.

Богаство социально-критических тем

Фестиваль был полон высоко оцененных фильмов и последующих политических дискуссий, таких как дебаты о защите климата. Несмотря на это, развлечения не были упущены. Каждую ночь до восьми тысяч возбужденных зрителей собирались на площади Гранде для открытых-air гал-спектаклей вне конкурса, приветствуя награжденных, в том числе индийского суперзвезда Шах Рукх Кхана.

За 11 дней фестиваль представил 225 короткометражных, художественных, документальных и экспериментальных фильмов, еще больше закрепляя статус Локарно как одного из самых значительных кинофестивалей Европы наряду с Каннами, Берлином и Венецией. Он остается ценной платформой для открытия новых талантов и вызывающих фильмов, привлекая тысячи поклонников кино со всего мира, которые доказывают, что смелое кино не только живо, но и высоко ценится.

Женщины сыграли важную роль на этом году кинофестивале Локарно, с многими фильмами, представляющими женских персонажей и режиссёров. Курдвин Айуб, молодая австрийская режиссер, получила Специальный приз жюри за свой фильм "Монд", который вращается вокруг молодых женщин.

Жюри, возглавляемое австрийским режиссером Жессикой Хауснер, казалось, сделало сознательное усилие по поддержке женского эмпауэрмента, так как восемь из 17 фильмов в основной конкурсной программе были сняты женщинами.

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