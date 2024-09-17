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Логан Пол и Мистер Зверь представляют конкурента Lunchables, утверждая, что он способствует более здоровым вариантам питания.

Популярные YouTuber-личности конкурируют с Lunchables, представив собственный продукт питания.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Логан Пол и Мистер Зверь представляют конкурента Lunchables, утверждая, что он способствует более здоровым вариантам питания.

MrBeast, Логан Пол и KSI объединяются, чтобы представить "революционный улучшенный для вас обеденный набор" под названием Lunchly. Этот комплексный обед включает в себя бутылку Prime Hydration, энергетический напиток с низким содержанием сахара, созданный Полом и KSI, который стал очень популярным; шоколадный бар Feastables, кондитерское изделие от MrBeast, известного ютубера с более чем 300 миллионами подписчиков; и один из трех готовых к еде вариантов, таких как пицца, nachos или индейка и сыр с крекерами.

Как сообщается в пресс-релизе, сооснователь Lunchly Логан Пол сказал: "Наша цель всегда заключалась не только в том, чтобы предлагать продукты высокого качества, но и более здоровые альтернативы". Он также отметил, что рынок школьных обедов доминировался Lunchables с его детства, и пришло время представить более реальную альтернативу для тех, кто ищет удобный и здоровый выбор.

Lunchly позиционирует себя как "более здоровый" вариант благодаря более высокому содержанию электролитов в Prime по сравнению с Capri Sun в Lunchables и меньшему содержанию сахара в шоколадном баре MrBeast по сравнению с Kit Kat или Crunch bar.

Дебют Lunchly происходит в то время, когда Lunchable, принадлежащая Kraft Heinz, объявила значительную инициативу в прошлом году, чтобы стать частью программ школьного питания. Однако компании пришлось изменить свои ингредиенты, чтобы соответствовать федеральным нормам, одной из которых является добавление свежих фруктов в свои обеды.

Недавний отчетConsumer Reports в 2024 году показал, что питательные профили двух наборов Lunchables, подаваемых в школах, содержат даже больше натрия, чем наборы Lunchables, доступные в розничных магазинах.

Неудивительно, что KSI, Пол и MrBeast отлично справляются с запуском брендов, в значительной степени благодаря своей преданной фанатской базе. Продажи Prime Hydration резко возросли, представляя угрозу для установленных брендов, таких как Gatorade и BodyArmor, несмотря на опасения по поводу содержания кофеина в некоторых из их напитков.

"Prime привлекает молодую потребительскую демографию, у которой не было много привлекательных альтернатив традиционным напиткам для детей", - сказал Джеффри Клинамен, главный редактор BevNet, в интервью CNN. "Пол гораздо более привлекателен для 13-летнего, чем сок в пакете".

Коллаборация между MrBeast, Логаном Полом и KSI направлена на то, чтобы предложить своим фанатам бизнес-проект, Lunchly, который включает в себя их популярные продукты, такие как энергетический напиток и шоколадный бар. Этот революционный обеденный набор стремится предложить более здоровые альтернативы, отвечая на спрос на более свежий и менее сладкий вариант на рынке.

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