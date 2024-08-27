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ОбществоНовостиразвлечения

Лиззо на мгновение отходит в сторону, чтобы полностью погрузиться в восхитительный образ жизни.

Лиizzo уделяет приоритетное внимание заботе о себе

 and  Christian Meier
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, 4 февраля 2024 года, на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми»,...
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, 4 февраля 2024 года, на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми», состоявшейся в Crypto.com Arena, Лиззо поделилась своими мыслями.

Лиззо на мгновение отходит в сторону, чтобы полностью погрузиться в восхитительный образ жизни.

Победительница премий недавно поделилась обновлением в своих социальных сетях, продемонстрировав свою значительную потерю веса и живописные, напоминающие тропический лес пейзажи, в которых она находилась.

"Беру перерыв и оберегаю свою тишину", - написала она в подписи к видео, на котором она запечатлена во время дождя в стильном черном купальнике, позируя в роскошных тропических декорациях.

Лиззо в последнее время вела себя тихо, после серии судебных разбирательств.

Ранее она была вовлечена в судебный процесс, поданный тремя бывшими танцовщицами, которые утверждали, что испытывали на себе домогательства и враждебную рабочую среду во время работы с ней. Лиззо опровергла эти утверждения.

"Последние несколько дней были эмоционально истощающими и крайне разочаровывающими", - заявила она в разгар скандала. "Моя работоспособность, честность и вежливость были поставлены под сомнение. Обычно я выбираю игнорировать безосновательные обвинения, но эти обвинения столь же невероятны, как и звучат, и слишком серьезны, чтобы их не комментировать".

Дело все еще находится в суде.

Между тем, Лиззо оставалась активной в социальных сетях, призывая к участию в предстоящих президентских выборах и рекламируя свой бренд Yitty, который включает в себя купальники для женщин с плюс-размерами.

Лиззо поделилась своей любовью к природе и расслаблению, публикуя видео о своем времени в тропическом лесу как развлечение и забота о себе. Несмотря на продолжающееся судебное разбирательство, она продолжала общаться со своими фанатами в социальных сетях, продвигая свой бренд Yitty и призывая к участию в выборах.

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