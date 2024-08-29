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Ливерпуль, Ювентус, Интер: сложные результаты для Лейпцига в розыгрыше группового этапа

Ближайшая Лига чемпионов сулит захватывающее зрелище, и RB Лейпциг уже начал оправдывать свою репутацию, судя по жеребьевке. Саксонцы теперь предстоит встреча с восемью сложными оппонентами

 and  Mark Rodriguez
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Охота за Золотым котлом: Распределение групп на групповом этапе Лиги чемпионов состоялось в Монако.
Охота за Золотым котлом: Распределение групп на групповом этапе Лиги чемпионов состоялось в Монако.

Самое престижное международное соревнование по футболу, в котором участвуют лучшие клубы Европы - Ливерпуль, Ювентус, Интер: сложные результаты для Лейпцига в розыгрыше группового этапа

Уважаемый Чемпионат Лиги чемпионов готов к тому, чтобы увидеть, как RB Лейпциг встретится с FC Ливерпуль, Интер Милан, Ювентус Турин, Атлетико Мадрид, Спортинг Лисабон, Селтик Глазго, Астон Вилла и Штурм Грац в групповом этапе, как было решено на жеребьёвке, прошедшей в Монако в четверг. Действие начнётся 17 сентября, а точные времена матчей будут объявлены к субботе.

УЕФА в этом году провела значительную перестройку турнира. Вместо традиционного группового этапа все 36 команд теперь участвуют в единой лиге, где каждая команда сыграет против восьми соперников. Лейпциг примет Ливерпуль, Ювентус, Спортинг и Виллу на своей домашней арене, в то время как им придётся посетить Интер, Мадрид, Селтик и Грац.

По завершении группового этапа в турнирную таблицу попадут восемь лучших команд, которые пройдут в стадию плей-офф. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в новом этапе плей-офф, чтобы определить, кто продолжит борьбу.

Было объявлено следующее изменение в турнире: восемь лучших команд напрямую пройдут в стадию плей-офф, а оставшиеся 16 команд примут участие в новом этапе плей-офф. В расписание Лейпцига будет добавлено: они отправятся в гости к Интеру Милан и Атлетико Мадрид.

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