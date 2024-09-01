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Люц ван дер Хорст находит политические интервью интригующими.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Люц ван дер Хорст находит политические интервью интригующими.

Лутц ван дер Хорст, мастер юмора из ZDF "heute-show", который не стесняется подшучивать над политиками, признался, что однажды почувствовал укол совести. "Обычно я неплохо ориентируюсь в том, где проходит граница, но был один случай, когда я подумал потом: 'Боже мой! Что я только что сказал? Это было слишком далеко!' - поделился 49-летний Лутц с немецким пресс-агентством. К сожалению, сам вопрос так и остался секретом. "Но поверьте, я не собираюсь раскрывать, какой был вопрос и на кого он был направлен".

Общение с политическими фигурами продолжает доставлять ему удовольствие. "В этом есть азарт - пробиваться сквозь стандартные ответы и вытаскивать неожиданную реакцию. Это приятно, потому что они мастера риторики".

Кёльнская телезвезда теперь сотрудничает с комиком Илкой Бессин ("Цинди из Марцана") над подкастом "Никто не спрашивает нас". Каждую пятницу они берутся за вопросы, которые ранее задавались другим знаменитостям.

В роли ответчика он чувствует себя более расслабленно. "Когда отвечаю на вопросы, я более непринужден, потому что не могу подготовить ответы заранее. Но когда я сам задаю вопросы, обычно много работы - нужно изучить тему, узнать о человеке и придумать возможные вопросы".

СМИ часто освещают развлекательные интервью Лутца ван дер Хорста на ZDF "heute-show". Также они освещают популярный подкаст "Никто не спрашивает нас", где Лутц и Илка Бессин обсуждают вопросы, заданные другим знаменитостям.

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