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Люк Мокридж публично выставляет спорную ситуацию

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Выступление Лайка Моккиджа также предполагает touring по Германии
Выступление Лайка Моккиджа также предполагает touring по Германии

Люк Мокридж публично выставляет спорную ситуацию

После некоторых бестактных шуток о людях с ограниченными возможностями в подкасте, Люк Мокридж столкнулся с серьезной критикой. Несмотря на извинения, остаются сомнения в его искреннем раскаянии. Сейчас он использует этот скандал как материал для своих шуток в последнем шоу.

Почти три недели прошло с тех пор, как разгорелся скандал. Мокридж недавно провел первое шоу в Германии после скандала. Во время выступления он неоднократно упоминал инцидент в песнях и шутках.

На открытии шоу в Мюнхене Мокридж спел: "Я знаю, я ошибся, вы ожидали большего от меня". Он также пожаловался на то, что все его покинули после его спорного заявления о "нарушении прав инвалидов", но затем получил поддержку аудитории восклицанием: "Но я вернулся!"

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Мокридж участвовал в оскорбительном подкасте с со-ведущими Шайаном Гарсиа и Низаром Акреми в августе. Эпизод получил больше внимания ближе к началу Паралимпиады в начале сентября, что вызвало жесткую критику общественности. Его извинения перед спортсменами не спасли его от отмены запланированного викторины шоу на Sat.1.

Его немецкое управление прекратило сотрудничество с ним, в то время как его австрийское агентство расторгло отношения по окончании концертных дат тура. Мокридж сам отменил первые два концерта своего тура "Веселые времена" в Бунде и Падерборне в ответ на критику своих шуток. Несколько концертных площадок также решили отменить запланированные мероприятия по собственной инициативе. Тур наконец-то начался на прошлой неделе во время шоу в Вене, которое было встречено аплодисментами и без протестов, подобно приему в Мюнхене.

После аплодисментов в Мюнхене Мокридж выступил в Вене, сказав: " despite the controversy, I'm still here with my 'Funny Times' show". В последнем выступлении он упомянул скандал шуткой: "Спасибо, что приняли меня обратно после того инцидента с 'развлечением', я не был уверен, что получу еще один шанс".

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