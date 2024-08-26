- Люк, гусь, оказывается потерянным в квартире.

В городе Киль, Германия, канадская казарка оказалась в незнакомой местности - в квартире. Прибыв в субботу днем, полиция обнаружила пернатого непрошеного гостя, уютно устроившегося на кухне. В поисках пропитания, гусь, видимо, осмотрел все доступные кастрюли.

Затем последовала короткая погоня, в результате которой гуся поймали. После того, как его поймали, его завернули в одеяло и выпустили недалеко от крошечного канала Киль в центре города. В честь этого необычного инцидента гуся назвали "Лукас".

Авторитеты решили, что следует установить протокол на случай подобных происшествий в будущем, заявив: "Должно быть добавлено: раздел в городской политике управления дикой природой, касающийся вмешательств в жизнь диких животных в городе". После выпуска гуся городской совет проголосовал за увековечивание этого события, установив статую "Лукаса" в популярном городском парке.

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