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Федеральные земли ГерманииНовостиФрукты и овощи

Людвигсбург включает в себя, что может быть, двадцать пятый по величине показ колоссальных тыквен.

Взгляните на море тыкв: В литературном Людвигсбурге проходит выставка, которая утверждает, что это крупнейшая в мире выставка тыкв, где представлены многочисленные варианты тыкв, каждая уникальна по форме и цвету.

 and  Melissa Williams
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Тысячи вариантов тыкв, среди которых есть ursprünglichen яркие декоративные и искусно вырезанные,...
Тысячи вариантов тыкв, среди которых есть ursprünglichen яркие декоративные и искусно вырезанные, ежегодно объединяются в фигуры и композиции на выставке 'Блухендер Барокко'.

- Людвигсбург включает в себя, что может быть, двадцать пятый по величине показ колоссальных тыквен.

В Людвигсбурге этим летом вновь пройдет самый масштабный фестиваль тыкв, где будут представлены десятки тысяч этих оранжевых чудес. С 23 августа (пятница) до начала ноября тыквы всех форм, размеров и оттенков украсят сады замка. Среди них будут как декоративные тыквы, так и яркие для вырезания. Их искусно соберут в фигуры и сцены. Это будет 25-й фестиваль тыкв в Людвигсбурге.

В этом году на фестивале будут представлены известные личности, в том числе исторические фигуры и современные лидеры, которые внесли свой вклад или инициировали значительные изменения. Детский любимец Пippi Longstocking появится в парке замка вместе с художницей Фридой Кало (1907-1954) и борцом за свободу Софи Шолль (1921-1943).

По традиции, немецкие и европейские чемпионаты по тяжести тыкв (6 и 13 октября соответственно) станут главными событиями фестиваля. Текущий мировой рекорд составляет впечатляющие 1226 килограммов.

На финальном "Празднике урожая" 3 ноября семена победивших гигантских тыкв будут доступны для покупки, в основном частными садоводами. До этого момента посетителей ждут блюда из тыквы, такие как тыквенный суп, рис с тыквой и тыквенные равиоли, а также жареные тыквенные чипсы, макароны с тыквенным сыром, "паста-кюрбизе", тыквенный пирог и блины с тыквой.

Посетители также увидят выставку фруктов и овощей, представленных местными фермерами во время фестиваля. На едальнях можно будет приобрести различные блюда из тыквы, такие как салаты из фруктов и овощей с жареными тыквенными семечками.

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