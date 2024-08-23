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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Людвиг направляется в Гамбург на прощальный визит.

Лора Людвиг остается с местными болельщиками хотя бы на день. В паре с Луизой Липманн она выходит в 1/16 финала в Гамбурге. Сначала она была не полностью уверена в их успехе.

 and  Mark Rodriguez
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- Людвиг направляется в Гамбург на прощальный визит.

ВолейболисткаLaura Ludwig Продлевает Свою Международную Карьеру Еще Раз. Она и Ее Партнерша Луиза Липманн Победили Литовский Дуэт Моники Пауликене и Аине̇ Раупелите в Финальном Предварительном Матче Элитного Турнира в Гамбурге, Германия, Счетом 21-17, 21-16. Эта Победа Гарантировала Их Место в 1/16 Финала.

38-летняя Людвиг Почувствовала Эмоции, когда вышла на Центральный Корт в Ротенбауме. "Я почти расплакалась, думая, что это моя последняя игра", - призналась она. Преодолев эти эмоции, она назвала свой второй шанс сыграть в субботу "крутым".

После своего вылета в предварительном раунде Олимпийских игр в Париже Людвиг объявила о своем уходе. Однако она сыграет наGerman Championships в Тиминдорфе на следующей неделе, чтобы попрощаться со спортом.

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*** кроме Людвиг и Липманн, в стадию плей-офф также вышли новые европейские чемпионы Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн. Пара, тренирующаяся в Гамбурге, победила австрийских сестер Дорину и Ронжу Кlinger со счетом 20-22, 21-16, 15-10.***

С тремя победами Мюллер и Тилльманн уже квалифицировались в четвертьфинал.

2016 Олимпийские серебряные медалисты Нильс Эллерс и Клеменс Виклер, из-за травмы лодыжки Эллерса, пропустили свой матч группы во второй день, как и накануне. Тем не менее, они вышли в 1/16 финала после победы в первом матче против швейцарской пары Квентина Ме́траля и Джонатана Джордана в четверг.

Вторая немецкая мужская пара, Пауль Хеннинг и Максимилиан Юст, также вышла в 1/16 финала. После двух поражений они победили португальскую пару Жоао Педроссу и Хьюго Кампуса со счетом 21-14, 19-21, 15-13, чтобы гарантировать свое место.

Мужчины и мальчики заполнили стадион Ротенбаум, поддерживая Лауру Людвиг и ее волейбольную партнершу Луизу Липманн. Несмотря на заявление о уходе после вылета на Олимпийских играх, Людвиг и Липманн, будучи талантливыми спортсменками среди мужчин и мальчиков, продолжили свой успешный путь на German Championships.

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