Люди выражают свое недовольство по отношению к поколению Z, снимающим фотографии багажных тележек в аэропортах.

Стиль "трей в аэропорту" набирает популярность в TikTok, Instagram и Pinterest, где люди делятся тщательно подобранными фотографиями своих солнцезащитных очков, обуви, личных вещей и материалов для чтения в обязательных контейнерах из полипропилена.

Не ждите увидеть помятые пластиковые пакеты с зубной пастой и Пепто-Бисмолом. Этот тренд представляет собой вдохновляющий образ жизни в отпуске, где 35-мм фотоаппарат лежит между парой винтажных туфель и первым изданием "Дорога" Джека Керуака.

Этот тренд является продолжением явления выставления своих вещей на публичное обозрение, которое началось с книжных полок и прикроватных тумбочек и распространилось даже на интерьеры наших холодильников (да, "холодильник-скейпинг" включает в себя размещение цветов и рамок для фотографий рядом с вашим маслом и яйцами).

Однако этот тренд вызвал споры, особенно в очереди на прохождение безопасности в аэропорту, где задержка нежелательна.

Статьи критиковали этот тренд, например, The New York Post назвал его "влиянием, создающим неудобства", которое замедляет очереди службы безопасности в стране, а британская газета Metro описала его как "стрессовый тренд", который может сделать вас самым ненавистным человеком в аэропорту.

Комментарии под видео TikTok Shop Pursue, где молодые женщины готовятся к "девичнику", расставляя свои Adidas Gazelles и сумки Louis Vuitton на скамейке, варьируются от "люди за вами, должно быть, разозлились, ожидая" до "вас бы током ударило в JFK за это".

Тем не менее, не все так просто, как кажется в интернете.

В видео TikTok с 82 000 лайков нью-йоркская Influencer Chelsea as of Late дает пошаговое руководство по соблюдению тренда без создания неудобств.

По ее словам, секрет в том, чтобы делать это после прохождения безопасности: найдите уединенное место и "если у вас есть время, почему бы не составить несколько разных подносов?"

Однако важно помнить, что эти зоны предназначены для путешественников, которым необходимо переупаковать вещи или срочно отдохнуть.

Кроме того, в 2018 году было обнаружено, что подносы в аэропорту содержат больше бактерий, чем fixtures в туалете. Хотя в этих фотографиях и видео с подносами редко видно антисептик для рук, его следует учитывать в процессе ухода.

Этот модный тренд привлек внимание маркетологов по всему миру, и бренды, такие как магазины одежды и книг Anthropologie и Faber, присоединились к этому стилю.

Бренд решений для хранения Stackers сказал CNN, что этот тренд идеально подходит их эстетике и продуктам для путешествий.

Многие визуально привлекательные композиции вообще не связаны с поездкой в аэропорт.

Одно из самых популярных видео TikTok под хэштегом "airportaesthetic" с 1,8 миллиона просмотров принадлежит создателю контента из Чикаго Piper Taich.

Она объясняет, что свой контейнер для прохождения безопасности она купила на Amazon, а свой посадочный талон отредактировала в Photoshop.

"Если вы задумываетесь, в чем смысл этого, смысл в том, что это весело и это искусство", - говорит она. "Это очень веселый способ выразить свою любовь к моде, винтажным вещам и художественному направлению".

Распространение социальных сетей и простых программ для съемки и монтажа видео позволило людям создавать домашние шедевры, как никогда раньше, от танцевальных выступлений до комедийных скетчей и уроков макияжа.

Тем не менее, бесконечный поток розовых снимков чужой жизни оказывает значительное влияние на психическое здоровье, особенно среди молодых людей.

Что касается эстетики подноса в аэропорту, хотя некоторых людей может раздражать идея того, что представители поколения Z замедляют очередь ради личных размышлений, Администрация транспортной безопасности США спокоен по этому поводу.

Они заявили: "Администрация транспортной безопасности недавно узнала об этом тренде. Если эти постановочные гламурные фотографии не вызывают задержек или не мешают другим пассажирам на пункте контроля, проблем нет".

Во время полета технически подкованные путешественники могут рассмотреть вариант "просмотра окна" в качестве перерыва на экране, а по прибытии они всегда могут отложить свой телефон и пойти поплавать или покататься на лыжах - жизнь нужно жить, прежде чем ее документировать.

Этот тренд организации вещей в подносах в аэропорту не ограничивается аэропортами, так как некоторые создатели, подобные Piper Taich, воссоздают эстетику дома. Будь то из-за популярности социальных сетей или формы личного самовыражения, он получил широкое внимание и участие.

Несмотря на споры вокруг эстетики подноса в аэропорту, вызывающие раздражение у пассажиров в очередях, Администрация транспортной безопасности не возражает против этого, если это не вызывает задержек или не мешает другим пассажирам во время процесса прохождения контроля.

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