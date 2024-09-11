Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Люди выражают недовольство участием Гленна Клоуза в "Освобождении".

С «Освобождением» Ли Дэньела имеет потенциал стать успехом на Netflix, оно также сопровождается скандалом.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Люди выражают недовольство участием Гленна Клоуза в "Освобождении".

Режиссер фильма прокомментировал критику в адрес Гленн Клоуз за ее роль Альберты.

Фильм, основанный на реальном инциденте 2011 года, когда черная семья утверждала, что в их доме происходят потусторонние явления, главные роли в котором исполнили Андра Дэй, Мо'ник и Гленн Клоуз, а Клоуз сыграла мать героини Дэй.

Вокруг кастинга Клоуз на роль белой матери в основном черном актерском составе разгорелись споры, но настоящая буря поднялась после сцены, в которой персонаж Клоуз, одержимый демоном, проводит экзорцизм.

В этой сцене она произносит фразу: "Я улавливаю запах вашей неубранной вульвы".

Эта сцена вызвала волну обсуждений в социальных сетях, например: "Ли Дэньела, ты будешь отвечать за то, что Гленн Клоуз произнесла эти слова".

Дэньела прокомментировал эту реакцию, сказав: "Я должен был это сделать".

Он не оставил зрителей в неведении.

Перед выходом фильма Дэньела поделился сценой из него через X.

"Вы не готовы к Гленн в этом", - написал он.

Возможно, он был прав.

Кроме того, Дэньела заявил: "Каждый чернокожий знает Альберту.

"Она является частью нашего сообщества, но мы никогда не видели ее на экране раньше", - продолжил он, "спасибо Гленн за то, что ты так мощно воплотила ее".

Несмотря на споры, фильм предлагает множество развлекательных моментов благодаря убедительной игре Клоуз. После просмотра фильма зрители будут погружены в увлекательное изображение персонажа Клоуз, добавляя неожиданный юмор в жанр ужасов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно