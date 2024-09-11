Люди выражают недовольство участием Гленна Клоуза в "Освобождении".

Режиссер фильма прокомментировал критику в адрес Гленн Клоуз за ее роль Альберты.

Фильм, основанный на реальном инциденте 2011 года, когда черная семья утверждала, что в их доме происходят потусторонние явления, главные роли в котором исполнили Андра Дэй, Мо'ник и Гленн Клоуз, а Клоуз сыграла мать героини Дэй.

Вокруг кастинга Клоуз на роль белой матери в основном черном актерском составе разгорелись споры, но настоящая буря поднялась после сцены, в которой персонаж Клоуз, одержимый демоном, проводит экзорцизм.

В этой сцене она произносит фразу: "Я улавливаю запах вашей неубранной вульвы".

Эта сцена вызвала волну обсуждений в социальных сетях, например: "Ли Дэньела, ты будешь отвечать за то, что Гленн Клоуз произнесла эти слова".

Дэньела прокомментировал эту реакцию, сказав: "Я должен был это сделать".

Он не оставил зрителей в неведении.

Перед выходом фильма Дэньела поделился сценой из него через X.

"Вы не готовы к Гленн в этом", - написал он.

Возможно, он был прав.

Кроме того, Дэньела заявил: "Каждый чернокожий знает Альберту.

"Она является частью нашего сообщества, но мы никогда не видели ее на экране раньше", - продолжил он, "спасибо Гленн за то, что ты так мощно воплотила ее".

Несмотря на споры, фильм предлагает множество развлекательных моментов благодаря убедительной игре Клоуз. После просмотра фильма зрители будут погружены в увлекательное изображение персонажа Клоуз, добавляя неожиданный юмор в жанр ужасов.

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