- Люди в коме могут быть более осведомлены, чем предполагалось изначально.

Следуя за серьезной черепно-мозговой травмой, индивидуум может оказаться в коме на отделении интенсивной терапии. Члены семьи и медицинские работники часто размышляют, восстановил ли пациент сознание. Чтобы определить это, они могут побуждать пациента выполнять действия, такие как движение руки. Если нет реакции, некоторые делают вывод, что пациент все еще находится в такой глубокой коме, что не воспринимает окружающую среду.

Однако исследования показывают, что это предположение не всегда верно. Существуют случаи, когда individuals не проявляют внешних признаков того, что их зовут, но их мозг демонстрирует когнитивную активность. Ранние исследования в отдельных исследовательских учреждениях обнаружили эту активность уApproximately 15-20 процентов обследованных субъектов. Недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале "Новый Английский Журнал Медицины", показывает более высокую частоту около 25 процентов.

Елена Бодиен, ведущий автор из Центра нейротехнологий и нейрореабилитации Массачусетской больницы общего профиля, объясняет: "Некоторые пациенты с серьезными травмами головного мозга кажутся безответными по отношению к своей среде. Однако при изучении их с помощью продвинутых методов, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), мы можем обнаружить мозговые активности, указывающие на нечто иное".

Тяжелые травмы головного мозга в результате аварий, инсультов, сердечных приступов

В этом исследовании эксперты изучили пациентов с серьезными травмами головного мозга в США и Европе. Эти пациенты перенесли травмы головного мозга в результате аварий, инсультов или пережили остановку сердца, как правило, месяцы назад. Во время тестов их мозг сканировался, когда им давались инструкции, такие как "Визуализируйте открытие и закрытие своей руки" или им предлагалось представить, как они играют в спорт.

Из 241 участников, которые, казалось, не проявляли внешней реакции, 60 все еще внутренне следовали инструкциям в течение нескольких минут. Эти individuals были внимательны, понимали язык и демонстрировали кратковременную память, согласно авторам.

Должны ли быть назначены дополнительные лечения?

Это междисциплинарное исследование, проводившееся в течение нескольких лет, является значительным, говорит Юлиан Бёзел, представитель Комиссии по неврологической интенсивной терапии Медицинского общества Германии (DGN). Большая группа пациентов, участие шести медицинских центров и более систематическое наблюдение за этим феноменом делают это исследование уникальным. Исследование поднимает несколько этических вопросов, в том числе, стоит ли продолжать лечение.

Тяжелые травмы головного мозга часто приводят к потере сознания. Кома - это состояние полной бессознательности без какой-либо реакции на боль. Если человек время от времени открывает глаза, демонстрирует различимые фазы сна-бодрствования, но не проявляет признаков ответной реакции, термин "вегетативное состояние" (VS) или "неотзывчивое бодрствование синдром" (UWS) используется. Этот термин используется для описания состояния с сохраненным минимальным сознанием, если происходят движения глаз или если следуют простые команды.

Нарушения сознания могут сохраняться в течение дней, недель, месяцев или даже лет. "Исследования, подобные этому, могли бы в некоторых случаях предоставить основания для обследования дополнительных пациентов с помощью ЭЭГ и наблюдения за ними в течение более длительных периодов", - говорит Бёзел. Это могло бы указать на то, что некоторым пациентам следует дать больше времени в случаях сомнений.

Тем не менее, неясно, помогут ли специальные терапии этим индивидам. Были предприняты усилия по оказанию помощи с помощью поведенческой терапии, лекарств или других методов, но с ограниченным или нет долговременным успехом. Команда в Массачусетской больнице общего профиля также внедряет современные технологии с помощью интерфейсов мозг-компьютер, чтобы установить связь между мозгом таких пациентов и компьютерами, позволяя им общаться.

Франк Эрбгут, президент Немецкого фонда головного мозга, считает, что новое исследование не представляет новых открытий. "То, что это явление существует, ясно", - говорит он. Тем не менее, электрические паттерны или активные области в мозге не обязательно указывают на более высокий уровень сознания. Такая активность также может быть найдена в фМРТ или ЭЭГ у пациентов под наркозом.

Оба эксперта согласны с тем, как обращаться с пациентами, которые не отвечают. "Пациенты в отделениях интенсивной терапии и реабилитации всегда должны обращаться с предположением, что они осознают свою среду", - говорит Эрбгут. "Это означает разговаривать с ними и обращаться с ними уважительно, что уже является нормой сегодня".

Неопределенное количество заинтересованных лиц

Поэтому, какое количество индивидов демонстрирует когнитивные способности, но не проявляет поведенческих признаков? tanto авторы исследования, как и немецкие эксперты согласны, что делать окончательные заявления сложно. Тесты в новом исследовании не были стандартизированы, и пациенты были отобраны. "Кроме того, исследование объединяло различные причины повреждения мозга", - говорит Эрбгут.

Однако Бёзел подчеркивает, что процентные показатели из исследований, подобных этому, показывают: "Мы должны осознавать, что, возможно, больше пациентов с расстройствами сознания, чем мы думаем, осознают свою среду". По его опыту, часто принято на многих местах разговаривать у постели коматозных пациентов так, как будто их там нет. "Многие сотрудники медицинского ухода делают это очень эффективно, приветствуя пациента, представляясь и объясняя, что они делают с ним".

Все должны это помнить, в том числе врачи во время обхода или посещающие родственники, и избегать обсуждения тревожных тем у постели. "Мы стоим у постели и не знаем, что действительно происходит в сознании пациента, и мы должны честно признать это".

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