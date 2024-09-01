- Люди разного возраста, включая детей и взрослых, могут погибнуть в результате аварий на тракторах.

Происшествие с трактором и прицепом в Тюрингии у границы с Гессеном привело к трагическим последствиям. Группа детей и 45-летняя женщина получили серьезные травмы в результате ДТП с участием данного транспортного средства. По данным правоохранительных органов, еще трое детей и 70-летний водитель трактора получили тяжелые травмы. Еще трое детей получили легкие травмы.

Трактор, по данным полиции, двигался по крутому гравийной лесной дороге недалеко от деревни Зюнна в районе Верхний Брейцбах (район Вертбург), когда потерял сцепление и перевернулся. В прицепе находились девять детей в возрасте от 4 до 13 лет и 45-летняя женщина. Поездка была частной, как описала полиция, "семейной поездкой". Дополнительные детали не были предоставлены.

К спасателям были направлены вызовы

Полиция сообщила, что серьезно раненых транспортировали в больницы вертолетом. По словам представителя полиции, пострадавших доставили в больницы Тюрингии и Гессена. Кроме пожарной службы и спасателей, на место происшествия также были вызваны другие службы экстренной помощи.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают инцидент как несчастный случай. В соответствии с обычными процедурами, начато расследование в отношении обвинений в причинении телесных повреждений по неосторожности в отношении водителя.

Тяжелый инцидент во время поездки на Кремеровской повозке в мае

Это не первый серьезный инцидент в Тюрингии в этом году, связанный с трактором. В день Вознесения в мае 14 человек получили травмы в результате инцидента с участием Кремеровской повозки, тянутой трактором. Двое из них получили серьезные травмы.

По данным полиции на тот момент, прицеп перевернулся во время маневра поворота недалеко от деревни Дойна в районе Айхсфельд. Как и в случае с инцидентом на лесной дороге возле Зюнны, другие транспортные средства не смогли оказать помощь из-за крутого гравийного рельефа. После аварии потребовалось несколько других транспортных средств для транспортировки пострадавших в разные больницы.

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