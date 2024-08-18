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Федеральные земли ГерманииНовостиИстория

Люди рассказывают о деятельности в бункере Восточной Германии.

Бункер Сτάси в Берлине предлагает заманчивые перспективы. Ранее спрятанные восточногерманские спутниковые объекты прекратили свою деятельность. Люди со времен того периода охотно рассказывают о своих опытах.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Люди рассказывают о деятельности в бункере Восточной Германии.

Бывший укрытие администрации ГДР в Вандиlitz, к северу от Берлина, на время открыло свои двери для общественности, но фотографии и записи дают представление о нем. Бывшие сотрудники этого когда-то строго засекреченного объекта, расположенного в лесистой местности возле Пренден, поделятся своими историями на следующей субботе, как объявило объединение "Документационные сайты бункеров".

Объединение отвечает за бывшее укрытие ГДР по внешней разведке, расположенное на окраине бранденбургского района Госен-Нойцитау. В отличие от бывшего укрытия ГДР, оно принимает посетителей в теплое время года.

Министерство государственной безопасности (МГБ) в 1984 году поручило строительство укрытия как "резервный командный пункт" для главы разведки Маркуса Вольфа. Оно должно было служить тайным местом для решения международных кризисов в области шпионажа.

24 августа состоятся специальные экскурсии по укрытию, во время которых двое очевидцев поделятся информацией о сооружении объекта в Пренден и используемой там технике связи. Как объяснил Йорг Дистер из объединения "Документационные сайты бункеров", трехэтажное защитное сооружение было предназначено для размещения Национального совета обороны ГДР в случае чрезвычайной ситуации. Объект был передан в 1983 году.

Интересная история бывшего укрытия администрации ГДР в Вандиlitz побуждает многих задаваться вопросами о его прошлых ролях и операциях. Исследуя историю глубже, мы обнаруживаем, что МГБ построило укрытие в 1984 году как тайное место для решения международных кризисов в области шпионажа.

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Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
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