Люди переживают значительные изменения, связанные с возрастом, на двух важных стадиях, как показало исследование.

В журнале Nature Aging было опубликовано исследование, в котором ученые из Стэнфордского университета и Наньянского технологического университета в Сингапуре изучили 108 человек в течение нескольких лет, отслеживая изменения в их молекулах, в том числе РНК, белках и микробиомах.

Исследование показало, что старение человека не происходит постепенно и непрерывно. Вместо этого большинство наблюдаемых молекул показали ускоренные, нелинейные изменения в возрасте 44 и 60 лет.

Исследователь из Наньянского технологического университета, профессор кафедры микробиомной медицины Сяотао Шен, сообщил CNN, что результаты свидетельствуют о том, что мы не стареем постепенно. Некоторые периоды нашей жизни особенно важны для нашего старения и благополучия.

Например, способность метаболизировать кофеин значительно снижается – сначала примерно в возрасте 40 лет, а затем снова в возрасте 60 лет. Компоненты, ответственные за метаболизм алкоголя, также снижаются, в основном в возрасте около 40 лет. Эти два этапа старения были выделены в качестве ключевых.

Михаил Снайдер, заведующий кафедрой генетики Стэнфордского университета и соавтор исследования, сказал CNN, что люди часто сталкиваются с травмами мышц и замечают увеличение отложения жира между возрастом 40 и 60 лет, что связано с липидным метаболизмом. Кроме того, потеря мышечной массы становится более выраженной у людей старше 60 лет, что является серьезной проблемой.

Оба возрастных группы показали изменения в белках, которые поддерживают структуру тканей, что потенциально может объяснить изменения кожи, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Риск заболеваний возрастает быстрее, особенно после 60 лет. Исследование показало, что люди в возрасте 60 лет и старше более восприимчивы к заболеваниям сердца, почечным проблемам и диабету 2 типа.

Выявление подобных паттернов может помочь в диагностике и профилактике заболеваний, согласно исследованию, которое также выявило «клинически значимые маркеры», которые могут улучшить управление здравоохранением и общее благополучие пожилых людей.

Исследование было сосредоточено на людях в возрасте от 25 до 75 лет в течение примерно двух лет в среднем. Все участники проживали в Калифорнии, были в хорошем здоровье и представляли собой разнообразные этнические группы. От них регулярно брались образцы крови, кала, кожи и мазки из носа и рта каждые 3-6 месяцев.

Учитывая, что ускоренное старение женщин может быть связано с менопаузой (которая обычно происходит в возрасте от 45 до 55 лет), исследователи проанализировали отдельные наборы данных для мужчин и женщин. К удивлению, они обнаружили аналогичные результаты, что указывает на потенциальную точку перехода около 55 лет для обоих полов.

Ранее проводимые исследования учеными в Германии и США также выявили еще одну «волну» старения около 75 лет, но последнее исследование не смогло подтвердить эти findings из-за ограниченного возрастного диапазона когорты испытания, сказал Шен CNN.

Рекомендации на основе результатов включают изменение образа жизни, такое как снижение потребления алкоголя и увеличение физической активности по мере приближения к этим критическим годам в возрасте 40 и 60 лет. Снайдер советует людям, приближающимся к 60 годам, следить за потреблением углеводов и пить много воды для поддержки функции почек.

«Будьте более внимательны к себе в определенные моменты своей жизни», – советует Шен.

Поддержание хорошего здоровья становится все более важным в эти критические периоды, особенно в возрасте 40 и 60 лет. Снижение потребления алкоголя и увеличение физической активности могут существенно способствовать сохранению здоровья в эти периоды.

Кроме того, люди, приближающиеся к 60 годам, должны быть внимательны к потреблению углеводов и уровню гидратации для поддержки функции почек, что способствует общему здоровью и благополучию.

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