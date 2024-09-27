"Люди не склонны покупать перерабатываемые химикаты неохотно"

Планета ищет решение проблемы избыточных пластиковых отходов. ЕС планирует установить квоты на переработку упаковки к 2030 году. В частности, химическая промышленность выступает за это, видя в так называемой химической переработке возможность извлечь выгоду. Однако эксперт отрасли Кристиан Шиллер в программе "Климатическая лаборатория" ntv обвинил компании типа BASF в лоббировании, утверждая, что это нанесет вред Германии: "Промышленность фактически создает свой рынок, так как только она может заниматься химической переработкой", - сказал основатель hamburgской компании по переработке Cirplus. По его мнению, этот процесс дорогой, generates вредные побочные продукты и никогда не работал стабильно. "Без принуждения никто не купит эти рециклированные материалы", - сказал Шиллер, опасаясь повторения ошибок немецкой автомобильной промышленности.

ntv.de: Как в настоящее время перерабатывается пластик или пластиковые отходы?

Кристиан Шиллер: В основном, вообще не перерабатывается. Две трети немецких пластиковых отходов используются для получения энергии, что по сути является сжиганием. Более того, здесь сжигается нефть, так как 99% всех пластиков производятся из нефти.

Что происходит с оставшимися одной третью?

Они собираются, моются, дробятся и затем снова расплавляются. После этого их можно использовать повторно для изготовления пластиковых изделий. Однако они, как правило, "понижаются" в качестве, что приводит к менее ценному продукту, например, из бутылки для шампуня, из-за высоких стандартов упаковки, которые редко достигаются при переработке. Тем не менее, возможно перерабатывать пластик высокого качества. Лучший пример - бутылка с залогом, которую мы возвращаем в супермаркет. Ее дробят, расплавляют и заливают в новую бутылку - пригодную для пищевых продуктов. Таким образом, материал может циркулировать восемь-десять раз. Эффективность переработки зависит меньше от пластика, а больше от того, как мы с ним обращаемся. Бутылка с залогом уже достаточно чиста, когда она возвращается в цикл.

Проблема в потребителях, которые неправильно сортируют свой мусор?

Это удобный аргумент для промышленности. На самом деле, невозможно различать разные виды пластика невооруженным глазом. Существуют технологии, которые могли бы это сделать, и продукты могли бы быть разработаны для облегчения переработки. Например, вместо того чтобы приклеивать разные пластики вместе в центральной консоли автомобиля, мы могли бы их разделить. Однако использование нового пластика дешевле, чем переработка. Это бизнес-модель химической промышленности: их нефтеперерабатывающие заводы должны работать круглый год, чтобы поставлять новый пластик на рынок.

Есть ли экономический аргумент в пользу переработки?

С экономической точки зрения, да, это также было признано Еврокомиссией и немецким правительством. Вот почему сейчас разрабатывается национальная стратегия экономики замкнутого цикла. Мы бедный континент в ресурсах, но у нас есть изобилие нефтепродуктов в виде упаковки, автомобилей и т.д. в Европе. Почему бы нам не использовать это вместо того, чтобы продолжать зависеть от экономик, контролирующих нефть и газ?

Но переработка не выгодна для химической промышленности?

Если бизнес-модель заключается в производстве нефтехимических продуктов, таких как бензин или пластик из нефти, то финансовое стимулирование для повторного цикла продуктов невелико. Это сфера деятельности по управлению отходами. Для химических компаний в этой области не создается никакой стоимости.

В любом случае, химическая промышленность хочет замедлить законодательство. Но она поняла, что так продолжаться не может. Поэтому она теперь также делает ставку на так называемую "химическую переработку". За этим стоят многие технологии, которые были известны со времен нефтяного кризиса 1970-х годов и никогда не работали, но всегда представляются как будущие технологии. Для химической промышленности они интересны, потому что только она может заниматься этой химической переработкой. В упрощенном виде, старые цепочки пластика разрываются под высоким давлением, с высоким потреблением энергии и с относительно большим количеством токсичных побочных продуктов для производства нового пластика. Тем не менее, на данный момент существуют только пилотные заводы.

В чем именно состоит план промышленности?

Обычно ассоциации промышленности не выступают за регулирование, но в этом случае химическая промышленность лоббирует квоты на переработку, потому что она знает: химическая переработка очень дорогая, и на самом деле нет рынка для этих рециклированных материалов. Без принуждения никто не будет их покупать. В настоящее время разрабатывается регламент ЕС по упаковке, который будет завершен в ноябре. Он фактически предписывает минимальные квоты на переработку. С 2030 года будут установлены разные спецификации в зависимости от типа упаковки - один диапазон может быть достигнут только с помощью химической переработки, например, для упаковки пищевых продуктов. Промышленность создает свой рынок, так как компании по упаковке должны будут использовать минимальную долю химически переработанных продуктов.

Можно ли уже сказать, насколько дороже будут эти пакеты в будущем?

Для обычных потребительских товаров цена упаковки составляет от пяти до десяти процентов. Если упаковка удвоится в цене, потребители обязательно это заметят.

Есть ли разумная альтернатива химической переработке?

Механическая переработка намного лучше химической переработки с точки зрения экологии и энергопотребления. Требуется гораздо меньше энергии, и она проверена на рынке гораздо дольше. Химическая промышленность также заявляет, что механическая переработка имеет приоритет. Однако она так мало инвестирует, что она все еще находится в зачаточном состоянии технологически - также потому, что дешевле производить новый пластик. И теперь промышленность хочет вложить миллиарды в химическую переработку. Вот моя критика химической промышленности.

Неужели не понятно, что отрасль инвестирует туда, где видит рынок?

Происходя из Гамбурга, я родом из места, которое ценит честного торговца. Такой человек посвящает себя своему продукту от производства до использования и даже проявляет заботу в постпотребительский период. На мой взгляд, химическая отрасль должна взять на себя ответственность за вещества, которые она выпускает на рынок, заявив: "Мы не просто поддерживаем наши гигантские химические заводы, а инвестируем свои прибыли в технологии, которые обеспечивают максимальную экологическую пользу в рамках экономики замкнутого цикла". Но этого не происходит. Почему? Значительная часть богатства отрасли связана с ее обширными химическими парками. Эти заводы должны продолжать работать.

Может ли функционирующая экономика замкнутого цикла потенциально угрожать этим прибылям?

Пластик будет и в дальнейшем использоваться, но его источники в основном перейдут к переработанному пластику и тому, который не извлекается из нефти. Эти два направления становятся основными в химической промышленности.

Какие немецкие корпорации не преуспевают в этих областях?

По крайней мере, в той мере, в которой они могли бы. BASF, крупнейшая химическая компания в мире, имеет минимальное влияние в немецком секторе управления отходами. Мировым лидером в этой области является французская компания Veolia. Осознание этого растущего рынка могло бы дать нам технологическое преимущество. Я ожидаю, что отрасль, осознающая, что ее бизнес-модель устаревает, будет эволюционировать и приспосабливаться.

Это почти напоминает проблему автопроизводителей с дизелем.

**Я вижу этот риск. Отрасль вкладывает свой капитал в химическую переработку, технологию, либо неэффективную, либо экологически невыгодную до такой степени, что она нежелательна. Чтобы стимулировать экономический стимул в этой отрасли, мы должны использовать стратегию экономики замкнутого цикла, сохраняя углерод как можно более экологически чистым в цикле. В конечном итоге это может принести существенные будущие доходы. Регулирование упаковки устанавливает чрезмерные квоты на использование переработанных материалов в Европе. Неспособность выполнить эти квоты переработанных материалов может привести к невозможности продать продукт. Это составляет грозное оружие и обширный рынок: Индия планирует ввести аналогичное законодательство с 2025 года, представляя замечательную возможность для немецкой химической промышленности. Но это требует отказа от традиционных бизнес-моделей.

Клара Пфайфер и Кристиан Херрманн беседовали с Кристианом Шиллером. Беседа была сведена и отредактирована для лучшего понимания. Послушайте полную беседу в подкасте "Klima-Labor".

Несмотря на срочность решения проблемы пластиковых отходов на планете, химическая промышленность продвигает химическую переработку как потенциальную возможность для получения прибыли. Однако критик отрасли Кристиан Шиллер утверждает, что это нанесет вред Германии, заявляя: "Без принуждения никто не будет покупать эти переработанные материалы".

Правительство Германии и Европейская комиссия признают экономический аргумент в пользу переработки, так как Европа богата нефтепродуктами в виде упаковки и транспортных средств. Но бизнес-модель химической промышленности основана на поддержании работы нефтехимических заводов, что создаетlittle financial incentive for recycling.

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