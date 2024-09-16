Люди, идентифицирующие себя как мужчины, испытали больше всего удовольствия на мероприятии "Эмми" на красной дорожке.

Классический стиль не провалился полностью. Рами Юссеф, Джoshua Jackson, актёр "Фарго" Ламорн Моррис и звёзды "Медведя" (а также модель нижнего белья Calvin Klein) Джереми Аллен Уайт появились в полированных базовых смокингах.

Однако некоторые из самых впечатляющих нарядов вечера тонко (и иногда не очень тонко) нарушали conventions black-tie.

Например, ирландский актёр Эндрю Скотт выбрал вместо стандартной белой рубашки и бабочки низко вырезанную рюшечную чёрную рубашку под широкоплечивый пиджак Vivienne Westwood. С другой стороны, актёр "ШколыAbbott" Тайлер Джеймс Уильямс носил безрукавную рубашку Dolce & Gabbana, которая, возможно, считалась бы традиционной коктейльной одеждой, если бы не отсутствие рукавов.

Со-звёзд Уильямса Крис Перфетти также экспериментировал с рюшами, сочетая свои широкие брюки в пол с роскошной рубашкой из коллекции Christian Siriano весна 2025 года. Аналогично, со-ведущий премии Дэн Леви выбрал рубашку Loewe с утончённым скульптурным воротником.

Гости также веселились с куммербандами, превращая обычные символы формальности в нечто более игривое. Например, актёр "Траиторов" Алан Камминг превратил свою куммербанд в шлейф, который свисал с его кремового пиджака Teddy Vonranson и служил шарфом. В то же время со-звёзды "Путников" Мэтт Бомер и Джонатан Бейли использовали куммербанды, чтобы дополнить свои наряды, при этом Бейли дополнил свой гладкий, открытый на груди пиджак Giorgio Armani.

Другие весёлые аксессуары вечера включали лацканы и броши, а яркие цвета служили ещё одним способом произвести впечатление. "Выжившие в ядерной войне" звёзды Аарон Мотен появился в полностью красном костюме Kenzo с воротником Nehru, в то время как номинированный на премию "Лучший актёр второго плана" за "Субботним вечером в прямом эфире" Боуэн Янг надел кремовый пиджак Bode поверх красной бахромчатой рубашки. Наконец, актёр "Настоящего детектива" Финн Беннетт отказался от пиджака в пользу шёлкового бордового мокасника Saint Laurent.

Наряд Эндрю Скотта отклонялся от традиционной black-tie одежды, сочетая низко вырезанную рюшечную чёрную рубашку и широкоплечий пиджак Vivienne Westwood. Рубашка Dolce & Gabbana с отсутствующими рукавами Тайлера Джеймса Уильямса, казалось, была традиционной, но добавляла необычный штрих к его наряду.

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