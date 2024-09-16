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Люди, идентифицирующие себя как мужчины, испытали больше всего удовольствия на мероприятии "Эмми" на красной дорожке.

Многие рейтинги лучших образов из Голливуда отдают предпочтение женской моде. Однако на красной дорожке Эмми, где доминировали сдержанные и элегантные наряды женщин, мужчины привлекли внимание в воскресенье, появившись в смелых и инновационных нарядах.

 and  Carmen Simpson
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На 76-й церемонии «Эмми» в прямом эфире, прошедшей 15 сентября 2024 года в театре Peacock в...
На 76-й церемонии «Эмми» в прямом эфире, прошедшей 15 сентября 2024 года в театре Peacock в Лос-Анджелесе, Калифорния, появилисьJonathan Bailey и Matt Bomer.

Люди, идентифицирующие себя как мужчины, испытали больше всего удовольствия на мероприятии "Эмми" на красной дорожке.

Классический стиль не провалился полностью. Рами Юссеф, Джoshua Jackson, актёр "Фарго" Ламорн Моррис и звёзды "Медведя" (а также модель нижнего белья Calvin Klein) Джереми Аллен Уайт появились в полированных базовых смокингах.

Однако некоторые из самых впечатляющих нарядов вечера тонко (и иногда не очень тонко) нарушали conventions black-tie.

Тайлер Джеймс Уильямс в наряде Дольче & Габбана

Например, ирландский актёр Эндрю Скотт выбрал вместо стандартной белой рубашки и бабочки низко вырезанную рюшечную чёрную рубашку под широкоплечивый пиджак Vivienne Westwood. С другой стороны, актёр "ШколыAbbott" Тайлер Джеймс Уильямс носил безрукавную рубашку Dolce & Gabbana, которая, возможно, считалась бы традиционной коктейльной одеждой, если бы не отсутствие рукавов.

Христос надел театральную помпезную рубашку и надеть широкие брюки

Со-звёзд Уильямса Крис Перфетти также экспериментировал с рюшами, сочетая свои широкие брюки в пол с роскошной рубашкой из коллекции Christian Siriano весна 2025 года. Аналогично, со-ведущий премии Дэн Леви выбрал рубашку Loewe с утончённым скульптурным воротником.

Гости также веселились с куммербандами, превращая обычные символы формальности в нечто более игривое. Например, актёр "Траиторов" Алан Камминг превратил свою куммербанд в шлейф, который свисал с его кремового пиджака Teddy Vonranson и служил шарфом. В то же время со-звёзды "Путников" Мэтт Бомер и Джонатан Бейли использовали куммербанды, чтобы дополнить свои наряды, при этом Бейли дополнил свой гладкий, открытый на груди пиджак Giorgio Armani.

Дэн Ливи надевает одежду Loewe

Другие весёлые аксессуары вечера включали лацканы и броши, а яркие цвета служили ещё одним способом произвести впечатление. "Выжившие в ядерной войне" звёзды Аарон Мотен появился в полностью красном костюме Kenzo с воротником Nehru, в то время как номинированный на премию "Лучший актёр второго плана" за "Субботним вечером в прямом эфире" Боуэн Янг надел кремовый пиджак Bode поверх красной бахромчатой рубашки. Наконец, актёр "Настоящего детектива" Финн Беннетт отказался от пиджака в пользу шёлкового бордового мокасника Saint Laurent.

В роли Тедди Вонрансона, Алан Камминг одел черный шерстяной юбка, украшенный кокетливым названием кушаком.

Наряд Эндрю Скотта отклонялся от традиционной black-tie одежды, сочетая низко вырезанную рюшечную чёрную рубашку и широкоплечий пиджак Vivienne Westwood. Рубашка Dolce & Gabbana с отсутствующими рукавами Тайлера Джеймса Уильямса, казалось, была традиционной, но добавляла необычный штрих к его наряду.

Эрон надевает яркий рубиновый костюм Kenzo.

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