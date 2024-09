Люди эвакуируются из-за пожаров в Калифорнии и Неваде, а метеорологи прогнозируют беспрецедентные температуры.

Пожар Линия расширяется драматически: Лесной пожар охватил 20 553 акров к воскресенью, вспыхнув у подножия Сан-Бернардинских гор в четверг. Пожар значительно увеличился в размерах с утра субботы. Власти призывают жителей различных районов эвакуироваться, так как массивное пламя отправляет ярко-оранжевые языки огня и плотные, высокие столбы дыма в атмосферу. Более 1800 пожарных борются с пожаром, который, по данным Cal Fire, к воскресенью вечеру не был подавлен. Пожар ранил троих человек, но власти пока не сообщали о степени травм.

Сильные порывы ветра и критически сухая растительность усугубляют поведение огня, согласно Cal Fire в воскресенье. Дым является препятствием tanto для пожарных, как и для жителей, и дневные грозы могут вызвать новые возгорания.

“Жаркие температуры в сочетании с грозовыми штормами будут испытывать пожарных в последующие дни”, - заявило Cal Fire.

Пожар вызвал предупреждение о дыме, выпущенное Южно-калифорнийским управлением по качеству воздуха. В результате Ранчо-Кукамонга советовал жителям оставаться внутри, если возможно, закрывать окна и двери и минимизировать Outdoor activities.

Было выпущено предупреждение о внезапном наводнении в районах Риверсайд и Сан-Бернардино до воскресного вечера, как сообщает ** office National Weather Service в Сан-Диего**.

Штормы вызывают локальные сильные дожди вблизи пожара Линия. Предупреждение означает, что внезапное наводнение уже происходит или ожидается, представляя потенциальную опасность. Сходы лавин вероятны, особенно в районах с недавними ожогами.

Радар обнаружил грозы, которые производят сильный дождь со скоростью 1-2 дюйма в час в предупрежденном районе.

Пожар Линия создает собственные погодные явления: В то время как он пожирает акры земли, он рождает собственные погодные явления в виде пирокумулюсовых облаков. Эти облака могут вызвать нестабильные ветры, которые помогают продвигать огонь вперед, расширяя его и усложняя задачу пожарных. Если температура достаточно высока, облака могут генерировать молнии и дождь, называемый пирокуммулунбус. Они могут подняться на высоту 50 000 футов и породить собственные системы штормов.

Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома в калифорнийских горных сообществах: С приближением пламени Sheriff’s Department Сан-Бернардино приказало обязательную эвакуацию для около 4800 домов в районах Running Springs и Arrowbear Lake. Hundreds more have been evacuated in Highland, Forest Falls, Mountain Home Village, and Angelus Oaks. “Пожар Линия очень активен и распространяется в воспламеняемой растительности”, - сообщает Cal Fire. “В настоящее время под угрозой находятся 36 328 строений, в том числе отдельные дома, коммерческие здания и прочие сооружения”.

Пожарным удалось защитить дома от огня, согласно Battalion Chief Cal Fire Brent Pascua, который spoke to CNN в воскресенье.

“Пожарные добились значительных успехов, несмотря на непредсказуемость этого пожара, и мы стремимся сохранить этот статус, оставаясь бдительными”, - сказал Pascua CNN's Fredricka Whitfield.

Он также отметил, что из-за непредсказуемости пожара все его аспекты вызывают обеспокоенность у пожарных. “Мы должны убедиться, что команды размещены со всех сторон пожара, чтобы удерживать свои позиции”, - сказал Pascua.

Пожар Мост приближается к Национальному лесу Анджелес: Пожар быстро расширился до 800 акров с момента вспышки в воскресенье в Национальном лесу Анджелес, всего в северной части Лос-Анджелеса. Многие дороги в парке закрыты, как сообщается в Facebook-посте официальных лиц.

Пожар Бойлс угрожает Клеарлейку, Калифорния: Структуры горят вблизи Клеарлейка, Калифорния, примерно в 100 милях к западу от Сакраменто. По меньшей мере 30 строений охвачены пламенем, и около 4000 жителей были эвакуированы из растущего пожара в 76 акров, который, по данным Cal Fire, на 10% подавлен.

Калифорния объявляет о чрезвычайном положении: Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино из-за пожара Линия. Он получил помощь от FEMA, чтобы гарантировать доступ к основным ресурсам по борьбе с огнем, как указано в заявлении.

Невада объявляет о чрезвычайном положении: В воскресенье губернатор Невады Джо Ломбардо объявил чрезвычайное положение из-за пожара, как сообщается в его заявлении.

Пожар в Неваде разрушает структуры: Пожар Дэвис, свирепый, ветреный пожар к югу от Рено, сжег около 6500 акров, повредил или уничтожил 14 строений и остается 0% подавленным к воскресному вечеру. Truckee Meadows Fire and Rescue заявил, что “тяжелые авиационные ресурсы и несколько агентств упорно работают, чтобы подавить этот ветреный лесной пожар”.

Пожар привел к эвакуации примерно 14 000 человек в пострадавших районах округа Вашо, и более 6000 жителей остаются без электроэнергии, согласно заявлению об чрезвычайном положении.

“Ветреные порывы ветра ожидаются на этой неделе”, - отмечается в обновлении от Humboldt-Toiyabe National Forest, добавляя, что клиенты, которые в настоящее время находятся без электроэнергии, должны быть готовы к длительным отключениям, а те, кто имеет электроэнергию, должны быть готовы к потенциальным дополнительным отключениям из-за непредсказуемой природы пожара.

NV Energy заявила, что отключила электроэнергию, чтобы предотвратить дополнительные возгорания и защитить работников экстренной помощи. Он также призвал тех, кто все еще имеет электроэнергию и находится рядом с пожаром, подготовиться к потенциальным отключениям.

“Электроэнергия восстановлена для 12 500 клиентов, но 6300 все еще остаются без электроэнергии tonight into September 9th”, - сообщается в сообщении в социальных сетях NV Energy.

Жара усиливает страдания региона: В южной Калифорнии, Юго-Западной пустыне и Северном Великом Бассейне действуют предупреждения и оповещения об экстремальной жаре. Температуры в Южной Калифорнии колеблются от 35 до 41 градуса Цельсия – примерно на 10-20 градусов выше обычных для региона. В результате был объявлен оповещение об уровне качества воздуха из-за жары и повышенного уровня частиц, вызванного дымом от лесных пожаров, как сообщает Национальная служба погоды.

Жители на грани, пока пламя приближается

Пожар Линия существенно расширился за 30-часовой период, перейдя от около 1180 акров в 5 часов вечера PT в пятницу к более чем 17200 акров к субботнему вечеру.

В то время как пожар бушует в горах Сан-Бернардино, некоторые жители пытаются остановить его продвижение к своим домам.

Житель Хайленда Брайан Гано рассказал KCAL News, филиалу CNN, что он пытался потушить пламя с помощью своего высокого давления шланга вместе со своей женой и сыном.

«Огонь был почти у нас из-за смены ветра», – вспоминает Гано. «У меня есть мощный шланг в моем заднем дворе».

Еще один житель, Дия Хирпара, рассказала, что она покупала необходимые продукты в преддверии возможной эвакуации.

«Было действительно страшно», – сказала Хирпара. «Мы балансируем на краю, просто ждем».

Ларесса Гонсалес поделилась фотографиями шторма, обхватывающего пожар Линия в Лейк Арроухэд в субботу. «Было много грома, молний и ветра от этого всплеска; ветер раздувал пламя над этим хребтом», – рассказала Гонсалес CNN. Она наблюдала за штормом в течение часа, припарковавшись перед школой Рима Мира, чтобы следить за его направлением и решить, нужно ли готовиться к эвакуации.

Туристы в районе также пострадали от дыма и пламени.

Марк Вайдхазе рассказал CNN, что он и его девушка приехали в горы, чтобы убежать от жары, посещая из Канады. Когда они уезжали из Биг-Бэра и проезжали через Раннинг Спрингс в субботу, они столкнулись с пожаром Линия. Вайдхазе сказал, что они остановились на шоссе 330, чтобы ближе рассмотреть огромный лесной пожар, после того как заметили, что оно закрыто, и узнали об приказе об эвакуации. «Я люблю горы, но не когда они в огне», – сказал он.

Различные агентства, в том числе Cal Fire, Сан-Бернардино County Fire и Сан-Бернардино County Sheriff’s Office, сотрудничают, чтобы управлять пожаром. Американский Красный Крест установил пункт эвакуации в ближайшей церкви для тех, кто ищет убежища от лесного пожара.

В этом году Калифорния переживает активный сезон пожаров. Лесные пожары обожгли более 838 000 акров по всему штату по сравнению с 255 144 акров в то же время прошлого года, согласно данным Cal Fire.

Кроме того, пара землетрясений произошла возле Онтарио, Калифорния, в течение получаса друг от друга в субботу.

Первое землетрясение имело магнитуду 3,5 в 10 часов утра по местному времени, а следующее зарегистрировало 3,9 по данным US Geological Survey. Землетрясения ощущались людьми, живущими даже в Лос-Анджелесе.

CNN’s Faith Karimi, Ashley R. Williams, Artemis Moshtaghian, Sarah Dewberry и Eric Zerkel внесли свой вклад в этот отчет.

• Жара и критически сухая растительность способствуют непредсказуемому поведению пожара Линия, что усложняет работу пожарных.

• В результате пожара Линия образовались пирокумулюсовые облака, которые могут вызвать нестабильные ветры и способствовать распространению пожара, согласно данным Cal Fire.

