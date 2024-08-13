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Любопытства, наркотики и штормы в "Природе-1".

Прибытие в условиях сильного дождя, потребление наркотиков и водители, находившиеся не в адекватном состоянии - полиция оценивает последствия фестиваля 'Nature One'.

 and  Yaroslav Smith
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Из-за остановки поездок, на фестиваль 'Nature One' смогли прийти всего около 50,000 человек - на...
Из-за остановки поездок, на фестиваль 'Nature One' смогли прийти всего около 50,000 человек - на 15,000 меньше, чем в прошлом году.

- Любопытства, наркотики и штормы в "Природе-1".

Примерно через полторы недели после музыкального фестиваля "Nature One" полиция подвела позитивные итоги. Как сообщили в полицейском управлении Кобленца, количество уголовных дел и случаев вождения в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков было ниже, чем в предыдущем году. Фестиваль прошел очень мирно.

Одним из любопытных инцидентов стал случай с 30-летним мужчиной, который искал раздевалку на полицейском посту у входа на фестиваль. Во время переодевания под полицейским надзором на нем обнаружили более 100 таблеток экстази, несколько пакетов марихуаны и амфетамины. В отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле наркотиками.

Меньше посетителей, меньше уголовных дел

За время фестиваля было зарегистрировано около 425 уголовных дел, в том числе около 350 нарушений наркотического законодательства. Это меньше, чем более 560 нарушений в предыдущем году. В целом было изъято почти 2100 таблеток экстази, около 1000 граммов амфетаминов, 700 граммов марихуаны и 150 граммов кокаина.

Количество пьяных водителей также было ниже, чем в предыдущем году. Полиция зарегистрировала в общей сложности 104 случая вождения в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков, по сравнению с 124 в 2023 году.

Погодные условия вызвали некоторые трудности для прибывающих. Из-за сильного дождя организатор наложил запрет на поездки. В результате на "Nature One" присутствовало примерно на 15000 человек меньше, что также могло способствовать снижению количества уголовных дел. Кроме того, легализация каннабиса также может быть фактором снижения числа случаев.

Полиция похвалила организаторов фестиваля за снижение криминальной активности, частично приписав это строгим мерам безопасности. Несмотря на инцидент с 30-летним мужчиной, фестиваль в целом прошел без происшествий благодаря эффективному присутствию полиции.

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