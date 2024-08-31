Любители Oasis борются с переполненными платформами продажи билетов.

Спрос на билеты на летнее возвращение Oasis в 2025 году был колоссальным, и толпы фанатов терпеливо ждали онлайн, но их подвела техническая неполадка. Многие разочарованно ушли после часового ожидания в очереди, не сумев приобрести билет. Некоторые даже жаловались, что цены на билеты резко возросли во время их ожидания, оставив их с внушительным счетом. К полудню оставались доступными лишь немногие выступления в Великобритании, а ирландские концерты уже были распроданы.

Фанаты Oasis ждали 15 долгих лет возвращения группы, что сделало хаотичный процесс покупки билетов еще более досадным. Даже до начала продаж в Великобритании в 9 утра сервис продажи билетов SJM Concerts в Манчестере отображал сообщение об ошибке. Фанатов оставили только с сообщением "Пожалуйста, оставайтесь с нами".

Ситуация в Ирландии была похожей, где продажи начались на час раньше, а Ticketmaster просил фанатов проявить терпение. Другие сайты предварительной продажи также временно стали недоступными.

Долгая борьба за билеты

Фанаты в обеих странах рассказывали о мучительной борьбе за билеты на официальных онлайн-платформах. Представитель Ticketmaster UK подтвердил, что платформа была в рабочем состоянии, и упомянул о наличии "миллионов фанатов в виртуальной очереди".

Многие фанаты были шокированы, когда после часового ожидания обнаружили, что цена билета почти удвоилась из-за высокого спроса. Как выразился один пользователь на онлайн-сервисе X, "Чувство, когда ты ждешь в очереди четыре часа, а потом узнаешь, что цена билета выросла с £148 до £355! Разве это не незаконно?"

Некоторые фанаты внезапно были отстранены без объяснения причин, оставив их в очереди из более чем 200 000 клиентов прямо перед завершением покупки. "К сожалению, Oasis снова воссоединились, пока вы ждали", - пошутил пользователь на X. "Не можем ли мы вернуться к тем временам, когда мы стояли в очереди снаружи магазинов или концертных площадок, чтобы купить билеты?" - вздохнул другой.

Концерты в Дублине распроданы быстро

К полудню Ticketmaster UK сообщил, что остались доступными лишь немногие билеты, но "в крайне ограниченном количестве" и только в определенных категориях. Два ирландских концерта, запланированные на середину августа 2025 года, были распроданы уже к раннему послеполуденному времени, согласно сайту ирландского Ticketmaster.

Группа советовала воздерживаться от покупки концертных билетов на неавторизованных платформах, так как они будут признаны недействительными. Некоторые фанаты уже успели приобрести билеты через официальную лотерею в пятницу, которые затем были быстро перепроданы онлайн по цене до £6000 (€7100). Рекомендуемый диапазон цен на билеты Oasis составляет от £75 до около £500.

Oasis объявили о возвращении в 2025 году после 15-летнего перерыва, с первоначальными 17 концертами в Великобритании и Ирландии. Позже в году Oasis также планируют выступать за пределами Европы. Эти концерты станут первыми после знаменитого разлада братьев Gallagher, Noel и Liam, в 2009 году. Сформированная в Манчестере в 1991 году, Oasis является легендой эпохи Britpop, с альбомами, включающими хиты "Wonderwall" и "Don't Look Back in Anger", которые разошлись миллионными тиражами по всему миру.

Фанаты выразили разочарование, узнав, что их непрерывная борьба за билеты сопровождалась значительным ростом цен. Несмотря на хаос, концерты Oasis в Дублине были распроданы в кратчайшие сроки.

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