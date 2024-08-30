- Любитель Oasis Швейцер ожидает билетов на концерт

Возбужденный поклонник Оазис Александр Швайцер не может дождаться пре-сайда на билеты на их концерт Britpop. "Я зарегистрировался на онлайн-платформе, буду там как штык в субботу утром, скрестив пальцы, чтобы оказаться одним из тех, кому удастся купить билет", - поделился министр-президент Рейнланд-Пфальца с "Рейн-Цайтунг" в Кобленце. "Live Forever" - его любимая песня, как он признался.

Ходят слухи, что братья Галлахеры, Noel и Liam, планируют снова выйти на сцену вместе в следующем году. На данный момент у Оазис запланировано 15 концертов в Великобритании. Говорят даже о большом туре, возможно, даже в Северной Америке.

Новости о возвращении Оазис приходят почти через пятнадцать лет после крупной ссоры братьев Галлахеров и отмечают тридцатилетнюю годовщину выхода их дебютного альбома "Definitely Maybe".

Александр надеется, что и другие поклонники Оазис смогут купить билеты на концерт Britpop. Предполагаемый тур по Северной Америке может привлечь большое количество других любителей музыки.

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