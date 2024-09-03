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Любимый бывший сердечник Джеймс Даррен скончался.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Джеймс Дэррен и его жена Эви появились в более ранней аудиозаписи
Джеймс Дэррен и его жена Эви появились в более ранней аудиозаписи

Любимый бывший сердечник Джеймс Даррен скончался.

Джеймс Даррен, известный по роли в фильме "Гidget" и как певец, к сожалению, ушёл из жизни. Он был любим женщинами и пробовал себя в режиссуре. Его жизнь оборвалась в возрасте 88 лет после того, как его признали слишком слабым для обязательной операции.

Родившийся в 1936 году в Филадельфии в семье итальянских иммигрантов, он бросил школу в 16 лет, чтобы посвятить себя актёрству. Его заметил скаут и он прошёл обучение у известного актёрского тренера Стеллы Адлер, прежде чем подписать контракт с Columbia Pictures и дебютировать в кино в фильме "The Young and the Brave" в 1956 году.

Его карьера резко пошла вверх через три года с ролью в комедии "Гidget", где он сыграл серфингиста "Моондогги" наряду с Сандрой Ди. Фильм стал хитом и запустил как калифорнийскую моду на серфинг, так и карьеры его звёзд. Даррен также запустил певческую карьеру, записав песню из фильма и став известным с "Goodbye Cruel World" в 1961 году.

Он появился в двух сиквелах, "Гidget Goes to Hawaii" (1961) и "Гidget Goes to Rome" (1963), каждый раз с новой главной героиней. "Я был связан контрактом", - сказал он журналу Entertainment Weekly в 2004 году. "Я был пленником. Но это была лучшая тюрьма, в которой я когда-либо мог быть заключённым с этими очаровательными молодыми леди".

Однако быстрая слава не всегда приносила радость Даррену. "Я был на танцевальном шоу в Сан-Франциско, и сотни женщин штурмовали студию, разбили стеклянную дверь, вытащили меня на улицу, на землю, и вырвали мои волосы на сувениры", - вспоминал он журналу People. "Я был в панике. По моим щекам текли слёзы, потому что это так сильно болело".

В 1970-х годах он появился в различных телесериалах, таких как "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" и "The Love Boat". С 1983 по 1986 год он играл вместе с Уильямом Шатнером и Хизер Локlear в полицейской драме "T.J. Hooker", а также режиссировал один из эпизодов. Он также режиссировал эпизоды известных сериалов, таких как "Melrose Place" и "Beverly Hills, 90210".

Даррен женился на своей детской любви, Глории Терлицки, в 1955 году, и у них родился сын Джим в 1956 году. Они расстались в 1958 году, и Джим был усыновлён третьим мужем Глории и взял фамилию Морет. В 1960 году Даррен женился на бывшей Мисс Дания Эви Норлунд, и у них родились ещё двое сыновей, Кристиан и Энтони.

Согласно заявлению на его веб-сайте, Джеймс Даррен мирно скончался во сне в больнице Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Его сын Джим Морет сообщил журналу The Hollywood Reporter, что его отец готовился к операции по замене аортального клапана, но был признан слишком слабым для неё. "Я всегда верил, что он выживет, потому что он был так моден. Он всегда был моден".

Родившийся в Филадельфии, Джеймс Даррен получил широкую известность после роли в "Гidget" в роли "Моондогги", который был снят на студии "The Hollywood". Позже в своей карьере он режиссировал несколько эпизодов популярных телешоу, в том числе те, которые были сняты на студии "The Hollywood".

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