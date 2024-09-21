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ОбществоНовостиУдо Юргенс

Любимый артист Удо Юргенс возобновляет свои мелодичные выступления.

 and  John Stellmacher
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Десять лет назад ушел в мир иной; его 90-летие было уже близко: Удо Юргенс.
Десять лет назад ушел в мир иной; его 90-летие было уже близко: Удо Юргенс.

Любимый артист Удо Юргенс возобновляет свои мелодичные выступления.

В прошлом году легендарный музыкант Пол Маккартни привлек внимание общественности с помощью ИИ, выпустив, казалось бы, новую песню The Beatles под названием "Now and Then". Перемотаем на десять лет вперед после его ухода, и известный немецкий певец Удо Юргенс также присоединяется к этому с ранее не слышанной композицией "Als ich fortging".

В то время как мир отмечает 10-летие со дня смерти Юргенса в возрасте 80 лет, его вечные хиты, такие как "Ich war noch niemals in New York", "Griechischer Wein" и "Aber bitte mit Sahне", продолжают звучать сквозь время.

Музыкальное путешествие Юргенса охватывало более 6 десятилетий, и часто случается, что менее известные песни создаются и затем откладываются или игнорируются по разным причинам. Песня "Als ich fortging" является одним из таких примеров, как объявила Sony Music. Первоначально написанная для его 1985 года альбома "Treibjagd", эта песня была в конечном итоге исключена из-за несоответствия теме альбома. Она оставалась забытой до тех пор, пока не была redécouverte во время архивной работы. В конечном итоге, дети Юргенса, Джон и Дженни, решили выпустить эту композицию посмертно.

Поразительная находка

Текст для "Als ich fortging" написал лирик Микаэль Кунце. Песня претерпела метаморфозу благодаря опыту опытного барабанщика и продюсера Курта Кресса. Процесс возрождения, подобный выпуску "Now and Then" The Beatles в прошлом году, базировался на силе ИИ.

"У нас было только демо-запись, без многодорожечной записи, без барабанов, гитары или пианино - ничего," - объяснил Джон Юргенс. ИИ позволило отделить вокал от остальных элементов демо-записи. "У нас был 'акапелла' вариант," - продолжил он. Звукозапись была в отличном состоянии, что позволило Курту Кресу переработать инструментальные партии в соответствии со своим опытом.

Джон Юргенс напоминает нам, "Это настоящее благо, что мы нашли это. Мы всегда искали то, что написал Удо." Дженни Юргенс разделяет подобные чувства, выражая уверенность в том, что ее отец поддержал бы выход песни. Песня, кажется, рассказывает трогательную историю, полную глубоких эмоций, напоминающую о наследии Юргенса и его конечном уходе.

"Als ich fortging" будет представлена на альбоме "udo 90", который выйдет 27 сентября, в честь того, что было бы 90-летием Юргенса через три дня после этого. Альбом представляет собой сборник из 90 синглов Удо Юргенса, выпущенных в период с 1965 по 2014 год. "Als ich fortging" занимает особое место как трек 91. Также был создан музыкальный видеоклип на песню, в котором снялся известный немецкий актер Альбрехт Шух в главной роли на фоне очаровательной атмосферы Вены.

Дети Удо Юргенса, Джон и Дженни, были ответственны за посмертный выпуск ранее не слышанной песни своего отца под названием "Als ich fortging". Эта песня была первоначально написана для альбома Юргенса 1985 года "Treibjagd", но была исключена из-за несоответствия теме альбома.

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