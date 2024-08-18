- Любимый актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет.

Легендарный французский киноактер Ален Делон, 88 лет, мирно покинул этот мир в своем доме в Дюши, к югу от Парижа. Его дети, Ален Фабьен, Анушка и Энтони, объявили эту печальную новость в воскресенье утром в совместном заявлении для AFP.

Близкие покойного киноиконы просят уважать их уединение в это трудное время скорби.

В настоящее время я не даю интервью и не участвую в публичных мероприятиях из-за нашей глубокой скорби. Я не буду делать никаких дальнейших заявлений помимо того, что уже было сказано в заявлении.

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