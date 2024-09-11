Любимая вокалистка Катерина Валенте скончалась.

Международная сенсация и талантливая артистка Катерина Валенте покинула нас. Она скончалась в преклонном возрасте 93 лет в своем любимом швейцарском убежище, в Лугано. Ее официальная команда объявила об этом на своих цифровых платформах. Ее двое любящих сыновей были рядом с ней, утешая до последнего вздоха.

Валенте тронула миллионы сердец по всему миру своими чарующими вокальными данными и завораживающими танцевальными движениями. Она также была талантлива на гитаре и очаровывала зрителей своими навыками.

В Германии ее версия "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" вызвала волну, которая позже перешла международные границы. Еще одним хитом была "Ganz Paris träumt von der Liebe".

Продолжение истории

Уход развлекательной легенды, Катерины Валенте, был глубоко оплакан в музыкальной индустрии во всем мире. Ее незабываемые выступления песен, таких как "Ganz Paris träumt von der Liebe" и "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini", будут продолжать развлекать поколения в будущем.

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