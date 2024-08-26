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ОбществоНовостиДавай потанцуем.

Любимая пара из "Давайте танцевать" решает разойтись.

На конкурсе «Пусть танцуют» профессионалы Малика Дзумаева и Золт Сандор Чеке решили расстаться.

 and  Carmen Simpson
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Снимок из их общего прошлого: Малика Дзумаев и Зольт Сандор Чэке, запечатленные в 2023 году
Снимок из их общего прошлого: Малика Дзумаев и Зольт Сандор Чэке, запечатленные в 2023 году

- Любимая пара из "Давайте танцевать" решает разойтись.

"От любви к дружбе..." - так начинается пост, сопровождаемый сломанным сердцем эмодзи. "Этот шаг, который мы сделали, готовился более года, и мы приняли это решение вместе", - продолжает пост.

"Глубоко благодарны" за девять лет вместе

За последние девять лет пара "прошла через и преодолела множество испытаний", за что они "глубоко благодарны". Малика Дзумаева и Зольт Сандор Чеке подчеркивают, что они "будут там друг для друга" и не хотят терять "крепкую связь", которую они создали.

"Кроме этого изменения в жизни, мы останемся лучшими друзьями, партнерами по танцам и коллегами, всегда готовы помочь друг другу", - клянутся Чеке и Дзумаева. Вероятно, оба продолжат танцевать вместе в "Let's Dance" в будущем.

Танцевальный дуэт на соревнованиях и "Let's Dance"

Немецкая танцовщица русского происхождения и ее румынский коллега встретились на семинаре в Румынии. С 2015 года Дзумаева и Чеке танцуют вместе за клуб "Грюн-Гольд" из Бремена. В унисон танцевальные партнеры также представляли национальную команду Германии.

Малика Дзумаева участвовала в "Let's Dance" с 2021 года, а ее бывший партнер Чеке присоединился к популярному шоу RTL год спустя. В 2023 году они были парой в профессиональном вызове - опытный дуэт легко победил. Дзумаева также победила в регулярном сезоне "Let's Dance" в 2024 году, вместе с музыкантом Габриэлем Келли (23).

Поздравим эту новую главу словами "Давайте танцевать!" Их крепкая связь позволяет им встречать любые испытания вместе, танцуя бок о бок и произнося "Давайте танцевать!"

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