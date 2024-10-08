Любимая голландская футбольная икона Нискенс, к сожалению, скончалась.

Нидерланды оплакивают уход одного из своих самых прославленных футболистов: неожиданно на 73-м году жизни скончался Йохан Неескенс. В паре с Йоханом Круиффом он блистал на чемпионате мира 1974 года в Мюнхене, где сборная Нидерландов, несмотря на то что Неескенс открыл счет, реализовав пенальти против Сеппа Майера во втором минуте, в итоге уступила немецкой команде, возглавляемой Францем Беккенбауэром. "Международный футбол прощается с легендой", - объявило РНВС в понедельник. "Слова не могут передать масштаб и внезапность этой потери. Наши мысли с его женой Марлис, детьми, семьей и друзьями".

Неескенс ушел из жизни в Алжире, где он работал в программе "Мировые тренеры" федерации. Причины его смерти пока не раскрыты. За свою карьеру в сборной он провел 49 матчей и забил первый гол в финале чемпионата мира, реализовав пенальти против Сеппа Майера на второй минуте. "Это был первый раз, когда я почувствовал некоторое волнение из-за пенальти", - вспоминал он позже. "Когда я подходил, я думал: 'С какой стороны я должен бить?' Обычно это было почти всегда правильной стороной ворот. В последнем шаге я подумал: 'Нет, я ударю в противоположную сторону.' Это не было моей целью, чтобы пробить мяч прямо посередине".

Часть легендарной команды "Аякса"

История известна. Германия сравняла счет с пенальти через Пауля Брайтнера, а затем Герд Мюллер забил решающий гол. Четыре года спустя у них была еще одна возможность завоевать титул в Аргентине против хозяев, но на этот раз они снова заняли второе место.

Неескенс все же выиграл трофеи на клубном уровне. С "Аяксом Амстердам" он трижды выиграл Кубок европейских чемпионов в начале 70-х. Его переход в "Барселону", где его быстро прозвали "Йоханом, вторым", также был успешен. В течение пяти лет он выиграл Кубок Испании и Кубок обладателей кубков УЕФА против "Фортуны Дюссельдорф", а затем переехал в США, чтобы играть за легендарный "Нью-Йорк Космос" в течение пяти сезонов.

Мощный и ловкий двигатель

Неескенс служил мощным и ловким двигателем для "Аякса Амстердам" и национальной команды. "Он был как два человека в середине поля", - как-то сказал об ihm бывший одноклубник Сьяк Сварт на FIFA.com. Неескенс блистал как неустанный бегун и жесткий защитник, но также и как талантливый игрок. "Я всегда любил играть с изюминкой - и побеждать", - как-то сказал он о себе.

После окончания игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью. Он занимал тренерские должности в Нидерландах, Турции, Швейцарии и ЮАР, а также более четырех лет работал ассистентом главного тренера у Гуса Хиддинка и Франка де Бура.

Нидерланды, где Неескенс провел успешную игровую карьеру, выразили свои соболезнования после его смерти. Неескенс, часть легендарной команды "Аякса", также внес значительный вклад в футбол в Нидерландах, работая в программе "Мировые тренеры" федерации перед своей смертью.

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