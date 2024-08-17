- Лицо, задержанное вследствие нападения на человека в Кевеларе

Следуя за предполагаемым смертельным нападением в пятницу в Кевелера, Нижний Рейн, 25-летний мужчина в настоящее время находится в полицейском участке. Согласно совместному заявлению правоохранительных органов и прокуратуры, судья выдал ордер на арест за покушение на убийство в последующую субботу. Согласно данным полиции, обвиняемый, после жаркой ссоры на железнодорожном вокзале, якобы нанёс ножевые ранения 29-летнему мужчине. 25-летнего задержали на месте. Авторитеты призывают любых возможных свидетелей выступить вперед.

Происшествие на железнодорожном вокзале в пятницу было ножевым нападением, так как обвиняемый подозревается в нанесении ножевых ранений. Предполагаемое смертельное нападение привело к аресту 25-летнего мужчины, и правоохранительные органы все еще ищут информацию от возможных свидетелей о ножевом нападении.

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