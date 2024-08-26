- Лицо совершает кражу женской одежды и интимной одежды.

Пятьдесятичетырехлетний гражданин якобы проник в по крайней мере четыре жилых дома и один спортивный объект в Боффцене, районе Хольцминден, с целью похитить женскую одежду. Местный житель, установивший камеру видеонаблюдения после серии краж в районе, зафиксировал подозреваемого в субботу вечером. Камера сработала и подняла тревогу, что позволило жителю задержать человека и связаться с правоохранительными органами.

Ранее у этого человека были подозрения в краже женских спортивных футболок и одежды во время футбольного матча примерно две недели назад. Та же футболка была обнаружена во время попытки проникновения. В жилище подозреваемого были найдены другие похищенные предметы одежды, такие как нижнее белье. Правоохранительные органы предположили, что предполагаемый вор может быть трансвеститом, термин, используемый для обозначения людей, которые любят носить одежду, ассоциирующуюся с противоположным полом.

В жилище подозреваемого также были найдены другие предметы женской одежды, такие как блузки и юбки. При дальнейшем расследовании выяснилось, что этот человек имеет склонность к коллекционированию и ношению женской одежды, в том числе других предметов одежды.

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