- Лицо, признанное виновным в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних

Местный суд приговорил 63-летнего жителя Рёбеля (район Мекленбургская Швейцарская возвышенность) к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за неоднократную эксплуатацию детей. Суд признал два случая сексуального насилия над детьми, один из которых включал преднамеренное физическое насилие. Кроме того, мужчину признали виновным в незаконном лишении свободы в сочетании с преднамеренным физическим насилием и сексуальном домогательстве двух лиц, одно из которых он пытался принудить к сексуальной активности. В других случаях мужчина был оправдан.

Согласно обвинениям, мужчина был ответственным за присмотр за девятилетним мальчиком с согласия матери несколько раз между августом 2022 года и февралем этого года. Обвинение утверждало, что мужчина занимался сексуальными действиями и домогательствами в восемнадцати случаях, при этом присутствовали другие дети такого же возраста. Это включало в себя угрозы сексуальных действий, просмотр порнографических видео, физические избиения и насилие в чувствительной области. Согласно обвинению, мужчина также обвиняется в том, что он запирал мальчика в своей квартире.

Преступления мужчины выходили за рамки эксплуатации детей, так как он также был обвинен в незаконном лишении свободы и сексуальном домогательстве двух лиц. Тяжесть его действий привела к нескольким случаям сексуального насилия над детьми и преднамеренного физического насилия.

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