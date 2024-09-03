- Лицо, пострадавшее от подозрения в сексуальном насилии

В результате возможного взрыва в жилом здании мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время на месте происшествия в Эйхене, которое находится в районе Альтенкирхен, работают сотрудники правоохранительных органов, пожарные и спасатели, как сообщили в полиции. Было подтверждено, что по меньшей мере один человек получил травмы. Дополнительная информация не была предоставлена немедленно.

Мужчине потребовалась неотложная медицинская помощь из-за его тяжелых травм, что сделало ситуацию экстренной. По прибытии на место спасатели начали оказывать необходимую помощь пострадавшему.

Читайте также: