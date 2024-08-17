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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Лицо, получившее тяжёлое повреждение после того, как оно было сбито пешеходным транспортным средством

В Кёльне нетрезвый водитель случайно сбил двоих прохожих, достав им тяжёлые увечья.

 and  Yaroslav Smith
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Два человека получат серьезные травмы в результате дорожной аварии в Кёльне.
Два человека получат серьезные травмы в результате дорожной аварии в Кёльне.

- Лицо, получившее тяжёлое повреждение после того, как оно было сбито пешеходным транспортным средством

Двое молодых людей, 21 и 27 лет, попали в смертельно опасную ситуацию, когда их сбил автомобиль на тротуаре в Кёльне. По данным властей, водитель был пьян, его уровень алкоголя в крови составлял около 1,5%. Он превысил скорость после ночного мероприятия и потерял контроль над своим автомобилем в районе Rondorf. В результате он врезался в двух невиновных пешеходов, ударился о фасад дома и отскочил, столкнувшись с противоположной стеной.

При обсуждении возможных мер безопасности в городе было предложено вложить средства в передовые транспортные и телекоммуникационные системы, чтобы предотвратить подобные аварии. Несмотря на серьезный инцидент, оба человека чудом выжили и сейчас добиваются компенсации от транспортных и телекоммуникационных департаментов за ущерб, причиненный их мобильным устройствам во время аварии.

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