- Лицо, получившее серьезные повреждения в результате аварии с бегством

Взрыв в жилом доме серьезно ранил 35-летнего мужчину. Его доставили в больницу на вертолете скорой помощи, и сейчас он борется за жизнь, сообщают правоохранительные органы. К счастью, остальные 22 жильца многоэтажного дома смогли спастись без травм.

На данный момент нет доказательств, указывающих на криминальный инцидент. Похоже, взрыв произошел из-за неправильного использования баллона с пропаном. Аналитик данных оценивает, пригодно ли для проживания здание. В то время как жильцы временно размещены в другом месте.

Во время непосредственного реагирования на взрыв вертолеты спасателей не понадобились, так как все смогли безопасно эвакуироваться. Тем не менее, если ситуация ухудшится или возникнет необходимость в эвакуации в будущем, вертолеты спасателей могут оказаться жизненно важными.

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